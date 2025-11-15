Encuentro en Toledo: la fuerza del legado familiar de Santo Tomé y José Pariente

El VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar, organizado por Aefclm, Adefam, EFCL, Amefmur y AEEF, ha reunido este viernes en Toledo a dos emblemáticas empresas familiares: Santo Tomé y Bodegas José Pariente. En un emotivo encuentro celebrado en el Cigarral Viñedos de Santa ... María, representantes de ambas familias compartieron sus vivencias y reflexiones sobre el legado, la sucesión generacional y la convivencia entre diferentes generaciones dentro del ámbito empresarial. La charla fue moderada por Jorge Arbex Bassols, socio del área fiscal de Cuatrecasas, y contó con la participación de Juan Ignacio de Mesa Ruíz, presidente de Santo Tomé, su hija Ana de Mesa Gárate, directora de producción, Ignacio Prieto Alonso, presidente de Bodegas José Pariente, y su hijo Ignacio Prieto Pariente.

A pesar de la diferencia generacional –Santo Tomé, con siete generaciones a sus espaldas, y José Pariente, en su segunda– ambas familias comparten una historia de perseverancia, pasión por el producto y, sobre todo, una fuerte identidad ligada a la tradición familiar. En el caso de la empresa toledana de Santo Tomé, la figura clave que unió generaciones fue Inés Gárate, esposa de Juan Ignacio de Mesa, quien asumió las riendas del obrador en un momento crucial, y que ahora ve cómo su hija Ana de Mesa y su sobrino Jero continúan el legado. Por otro lado, en Bodegas José Pariente, de Valladolid, la figura de Victoria Pariente ha sido fundamental para consolidar la bodega como una de las referencias en vinos blancos de España, con el testigo ahora en manos de sus hijos Martina e Ignacio Prieto Pariente.

Las palabras de Juan Ignacio de Mesa reflejan el sentimiento de respeto y gratitud hacia las generaciones pasadas: «Mi madre, Ángela Ruiz, fue una pionera, empresaria en los años 50 en un mundo completamente masculino. Le cedió el poder a mi mujer, Inés, quien lo asumió con valentía y dedicación. Fue ella quien gestionó el negocio durante 45 años, y ahora la responsabilidad recae sobre mi hija Ana y mi sobrino Jero. Es un orgullo ver cómo la familia sigue unida y cómo cada generación aporta algo único».

Ana de Mesa, por su parte, recordó su llegada a la empresa con un toque de humor y nostalgia: «Cuando terminé mi tesis, regresé a Toledo y me ofrecieron trabajar en el obrador. En un principio me resistí, pero el carácter de mi madre y la cercanía de mi primo, Jero, fueron claves para que me quedara. Desde entonces, hemos trabajado muy duro para hacer crecer la empresa, y ha sido un honor estar al frente de Santo Tomé tras el legado de mi madre y mi abuela».

Por su parte, Ignacio Prieto, presidente de Bodegas José Pariente, destacó la importancia de la educación en el legado familiar: «Desde pequeños, nos preocupamos por dar a nuestros hijos la mejor formación. Mi hija decidió unirse a la empresa tras terminar sus estudios, mientras que mi hijo, Ignacio, prefirió explorar el mundo empresarial fuera de la bodega antes de regresar a casa para aportar su visión y experiencia».

El encuentro no solo fue un homenaje a los valores familiares, sino también a la innovación que ambos negocios han sabido incorporar en su día a día. En el caso de Santo Tomé, la reciente apertura de un brunch sin gluten en plena pandemia, una iniciativa que inicialmente generó incertidumbre, ha resultado ser un rotundo éxito. «Es muy gratificante ver a niños con intolerancias alimentarias disfrutar de nuestros productos. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante», afirmó Juan Ignacio de Mesa con emoción.

Bodegas José Pariente, por su parte, sigue creciendo con ambición y en busca de nuevos horizontes. En la actualidad, la bodega ha dado un paso más al adquirir la histórica bodega Arsenio Paz en Ribeiro (Galicia), continuando con su expansión hacia nuevas denominaciones de origen como Bierzo y Ribeiro, y apostando por la sostenibilidad y la innovación.

Ambas familias han logrado equilibrar con maestría la tradición con la vanguardia, manteniendo la esencia de sus productos –el mazapán y el vino– sin perder de vista los desafíos del futuro. Con proyectos innovadores como «Pariente Vivo» en Bodegas José Pariente, la bodega no solo apuesta por la excelencia vitivinícola, sino también por la mejora del entorno natural y la creación de experiencias únicas para sus visitantes.