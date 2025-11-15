Suscribete a
Encuentro en Toledo: la fuerza del legado familiar de Santo Tomé y José Pariente

El VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar ha reunido a dos generaciones de empresas familiares punteras que han compartido su visión y valores en torno a la sucesión

Las empresas familiares piden en Toledo medidas urgentes ante la alta fiscalidad, el absentismo y el paro juvenil

Las familias De Mesa y Prieto con el presidente de la Empresa Famliar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz, y el moderador Jorge Arbex
Las familias De Mesa y Prieto con el presidente de la Empresa Famliar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz, y el moderador Jorge Arbex ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

El VII Encuentro Interregional de la Empresa Familiar, organizado por Aefclm, Adefam, EFCL, Amefmur y AEEF, ha reunido este viernes en Toledo a dos emblemáticas empresas familiares: Santo Tomé y Bodegas José Pariente. En un emotivo encuentro celebrado en el Cigarral Viñedos de Santa ... María, representantes de ambas familias compartieron sus vivencias y reflexiones sobre el legado, la sucesión generacional y la convivencia entre diferentes generaciones dentro del ámbito empresarial. La charla fue moderada por Jorge Arbex Bassols, socio del área fiscal de Cuatrecasas, y contó con la participación de Juan Ignacio de Mesa Ruíz, presidente de Santo Tomé, su hija Ana de Mesa Gárate, directora de producción, Ignacio Prieto Alonso, presidente de Bodegas José Pariente, y su hijo Ignacio Prieto Pariente.

