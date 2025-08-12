La empresa Glogevi colabora con el mobiliario de cocina de dos viviendas sociales de Cáritas

La empresa Glogevi, situada en Guadamur (Toledo), dio enseguida a la petición de Cáritas Diocesana de Toledo para dotar del mobiliario de cocina e instalación en dos viviendas sociales de Cáritas en Toledo. La entidad había hecho la solicitud porque debido al problema de las familias para encontrar una vivienda digna en Toledo había dos familias que estaban en la calle. Glogevi ofreció respuesta inmediata a esta necesidad.

Por este motivo la empresa toledana se ha unido al convenio de empresas con corazón de Cáritas Diocesana de Toledo. Recientemente se ha suscrito este convenio entre la representante de la empresa, Gloria Díaz Bajo, y la secretaria general de Cáritas, Mónica Moreno, que en la firma ha estado acompañada por la responsable del Programa Empresas con Corazón de Cáritas, Marisa Martínez.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, ha agradecido a Glogevi «su compromiso con Cáritas, porque una vez más se pone de manifiesto que las empresas son grandes aliados con Cáritas, respondiendo a nuestras necesidades y peticiones». Según Mónica Moreno, «desde un primer momento nos pusieron facilidades para instalar las cocinas y así hemos hecho posible que las familias entren a vivir a nuestras viviendas sociales».

A cerca de Glogevi

Glogevi es una empresa toledana familiar, con fuerte orientación al servicio personalizado y la satisfacción total del cliente. Fundada en 1980 con mas de 40 años de trayectoria diseñando e instalando muebles de cocina a medida en toda España. Especializada en amueblamiento y reformas integrales del hogar, cocinas, baños, salones, juveniles, armarios a medida, tapicería etc. Se encuentra situada en la carretera Toledo-Polán klm. 13 en Guadamur (Toledo).