Elyseum Women Club se presentará en Toledo el 19 de noviembre

El Paraninfo Envases de Cartón del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha acoge el próximo 19 de noviembre la presentación de Elyseum Women Club, una organización que tiene como objetivo el impulso del liderazgo femenino en todas las industrias y ... sectores de la provincia.

La iniciativa plantea un ecosistema inclusivo en el que más mujeres accedan a comités de dirección, consejos de administración y espacios clave de toma de decisiones, junto a aliados que promuevan un cambio sistemático.

Elyseum Women Club está actualmente respaldada por más de 40 mujeres líderes en su ámbito profesional en la provincia de Toledo, «empresarias o ejecutivas de alta dirección que trabajarán de manera altruista y coordinada para visualizar la aportación de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad».

Programación

La jornada dará comienzo con una entrevista a Belén Campos, presidenta de Elyseum, y a Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, moderada por la periodista Esther Esteban.

A continuación, se hablará de la gestión de equipos y liderazgo femenino, en una mesa redonda moderada por Juan Ignacio de Mesa, Presidente de Santo Tomé, con la participación de Rebeca Rubio, vicerrectora de Proyección Universitaria del Campus de Toledo; Mayte Valverde, presidenta de Women in Banking Spain; Teresa Guillén, fundador de Mujer Exportadora; Carmen Muñoz, Vp Business Development; y Noelia Pérez, directora Comercial de Castilla-La Mancha Caixa Bank.

Le seguirá una charla inspiracional deCristina Sánchez, fundadora Health Sales Institute Upgrade Consulting, sobre la necesidad de creer en la fuerza de las mujeres.

La segunda mesa redonda abordará cómo lideran las mujeres en sectores masculinos y cómo lo hacen los hombres en sectores femeninos. Con la participación de Lydia Seller, ejecutiva en el sector la energía; Silvia de Antonio; José Luis Cerrillo, Ceo en Valquer Laboratorios; Pilar Fernández, gerente de Talleres Sánfer; y María Goretti Cadena, responsable de Persona, Organización y Cultura en Banco Santander. Una mesa moderada por Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Alto Rendimiento fundadora de Freedom & Flow.

El encuentro finalizará con la ponencia sobre ciencia narrativa y poder femenino, con Ana Mata, fundadora y director académica de liderazgo y comunicación.com y Cristina Lara, vicepresidenta de Elyseum Women Club.

En la apertura de las jornadas intervendrán Almudena Noheda, directora territorial de Castilla-La Mancha de Unicaja Banco, y Mariana Palacios, directora de zona de Toledo de Unicaja Banco. En el acto de clausura participará Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación provincial de Toledo.