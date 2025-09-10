La elaboración de la cerámica llega a 4.500 escolares de Primaria con la agenda escolar

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en el Corte Inglés, junto a la concejal de Educación, Pepa Blázquez y la concejal de Turismo y Artesanía, Gelen Delgado.

Gregorio ha señalado que la agenda escolar sirve de «homenaje» para los alfareros y la comunidad educativa es el mejor vehículo para enseñar a los más pequeños más sobre la cerámica talaverana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Por eso, ha agradecido a todos los profesores su implicación en la divulgación del conocimiento de los procesos artesanales de la cerámica.

Por otra parte, Gregorio se ha referido al proyecto 'CeramiTUR', que se desarrolla actualmente en la ciudad y en el que han participado niños, jóvenes y adultos de diversos sectores que también han conocido más sobre los talleres cerámicos y el arte de modelar.

«Las niñas y niños, jóvenes y los adultos deben de visitar los talleres, conocer ese proceso, empaparse de todo lo que supone la cerámica, y las instituciones debemos de ir de la mano», ha dicho el alcalde, que se ha referido a la «universalidad» de la cerámica.

En su intervención, Pepa Blázquez ha insistido en que «lo que se enseña desde pequeños es lo que queda» y la edil Gelen Delgado también ha hecho hincapié en la necesidad de seguir divulgando la actividad que se realiza en los talleres cerámicos, como se está haciendo a través del proyecto de CeramiTUR que está resultado un auténtico éxito.