12 + 1 edición de poesía para náufragos en Cuenca

Con una pluralidad de sedes, cuyo epicentro ha sido la de la Real Academia Conquense, pero irradiando al Teatro Auditorio y (para los más fiesteros) a la sala Rothus en la ciudad alta, se consolida un evento vivo y palpitante, polifónico, al que creo el ... adjetivo que mejor le cuadra sería el de plural. Que poliédrico me quiere sonar como muy de ciencias y somos de letras (qué dicotomía tan antigua, verdad, en la era del multiverso y de la IA).

Han sido tres días intensos, plagados de encuentros y reencuentros, con poetas jóvenes, de medianas edades e incluso, ya con un pie en los arrabales de senectud, que escribió Jorge Manrique (qué maravilla, qué concisa precisión en esta metáfora; no creo que la IA pueda generar nada parecido; pero mientras les cuento la edición 2025 de» Poesía para náufragos», les ruego que mediten en algo que, verdaderamente, no pueda alcanzar esa no sabemos si Musa para todo o Circe y sirena devoradora potencial de la Humanidad toda).

Juan Ramón Mansilla es poeta con recado de escribir permanente, poeta cotidiano, contino de la poesía pero capaz de refulgir, de atrapar y comunicar emoción y belleza. Lo asocio a la escuela taranconera, aquel grupo en que militaba Carlos Morales, otro poeta de casta y raza, continuador del legendario sello El Toro de Barro, la escudería en que tantos poetas de Cuenca y más allá nos armamos damas y caballeros del Verso. Como en todo y para todo, 20 años han pasado y uno se desconecta, pero a veces, las pocas que me meto, leo y paladeo cosas suyas en Facebook. Pues fue Juan Ramón el encargado de abrir el paseíllo con su «Manual para sacar el conejo de la chistera», en la sala Theo Alcántara del Auditorio. Y qué mejor que el arpa de Cristina Feiner para acompañarlo. (Personalmente, propondría, para otras ediciones, un concierto de laúd, el instrumento de los juegos de invenciones, esa joya poético-musical del XV, inmortalizada por el Cancionero General de Hernando del Castillo: instrumento musical de mi siglo favorito, junto con el Madrid barroco del XVII, el de Isabel de Borbón, la consorte de Felipe IV, y el Berlín de Entreguerras, con sus orgías expresionistas y su lujosa pobreza, hasta que llegó aquel megalómano del bigotito y puso a todo el mundo a desfilar: ¡no-jim, no-jim, maarquen, paaso!).

La segunda jornada, ya en el salón de la RACAL, con ese artesonado espectacular que parece una nave invertida, donde todos tememos haber naufragado realmente en el mar de la poesía, la inauguró Ana Ares, autora de un poemario bello como objeto y en su sujeto o tema, de gran exquisitez. Dos mujeres poetas, Elma García y Blanca Morel, junto a Chema Fabera, en un apretado programa doble. En el segundo Eugenio Cortés, poesía comprometida, denunciadora de la devastación, de la humana catástrofe palestina; Aurora da Cruz, poesía vivida y vivencia de la poesía, casi metapoesía, con ecos de África; y Cristian Lázaro, entre Ginsberg y Bécquer, poesía introspectiva y emocional, atenta también a la experimentación verbal y a la crítica social

El sábado, presentaciones de los recientes poemarios de Óscar Cavadas, Diana García Bujarrabal y Jorge Pérez Cebrián. Savia renovadora para el viejo frondoso árbol de los metros. La colección, muy innovadora, «Cartonera del escorpión azul», de Raúl Nieto, presentó el libro del poeta palestino Nasser Rabah: tan solo un verso, «En la cárcel no crecen flores». El penúltimo recital, tuvo como protagonista al Combo (Des)Lírico Destroi (Josep Vicent Cabrera, Pere Ciscar y Pau i Au). Poesía representable, transgresora, ecos dadaístas siempre revitalizadores. Bilingüismo castellano y valenciano. Encuentro. Humor. Algunos versos (¿perlas o consignas?): Dice el republicano: ¡Estoy hasta los borbones! / Bébete el zumo de naranja, que se van las vitaminas! / A quién hemos de rezar para tener dinero? A Pelas Atenea. / A qui vol enganyar el liric rodamots?.

Y claro, todo lo bueno se acaba (y lo malo por qué no?, que preguntaría Don Obvio): Miguel Ángel Curiel, otro gran poeta, animador de la escena poética regional y nacional, presentó a Eduardo Moga, quien con su voz y su palabra cerró una, como ven, abigarrada, variada y para todos los gustos edición del evento conquense.

Quiero dar las gracias a poetas y estudiosos de la poesía tan solventes como José Ángel García, Francisco Mora, Ángel Luis Luján, Teresa Pacheco, María Alcocer, Miguel Mula y Rafael Escobar (el equipo coordinador) por la buena selección, atinada programación e impecable ejecución de un evento que apuesta por las nuevas voces y la transmisión, que consiguen hacer de los recitales fiestas de la poesía (y no rutinarias sesiones de un club de mayores, aunque muchos y muchas ya lo seamos), que aciertan a mezclar diferentes generaciones y sensibilidades.

Gran alegría fue encontrar a buenos amigos y compañeros de este extraño viaje. Como a Eduardo Soto, cineasta, promotor turístico e infatigable defensor del medio ambiente. Al gran poeta y estudioso Amador Palacios, que no hace mucho disertaba en el mismo espacio acerca de la vanguardia postista. Y a Enrique Trogal, poeta y dramaturgo, compañero en la aventura del libro 4 poetas, editado allá por los años 70 en la colección El Toro de Barro, ya mencionada, del grande, enorme, ausente siempre presente Carlos de la Rica, de cuyos polvos en buena parte estos lodos.

Y el acertijo propuesto: la IA podrá desarrollar conceptos, ambición, sed de poder, odio, incluso amor (quién ha visto Blade Runner sin enamorarse un poco de la replicante). Sin embargo, algo, creo, nunca podrán comprender ni replicar los algoritmos. Algo que rima con amor…

Humor (y mucho y de nivel hubo en esta edición de Poesía para Náufragos).