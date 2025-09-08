Suscribete a
Down Toledo celebrará la décima edición de su cross y paseo solidarios el 21 de septiembre en el Parque de Safont

El recorrido será de 10 kilómetros para la carrera y de 6 kilómetros para el paseo, ambos por las sendas del río Tajo en torno al parque de Safont y el palacio de Galiana. La inscripción tiene un coste de 10 euros

Rubén Lozano, concejal de Deportes, ha presentado la prueba
F.F.

Toledo

Down Toledo celebrará el próximo 21 de septiembre la décima edición del Cross y Paseo en el Parque de Safont. Ambas pruebas configuran un evento deportivo, solidario e inclusivo que se ha convertido en referente en la capital regional.

La jornada arrancará a la diez de la mañana con la carrera absoluta, la categoría juvenil y adolescente se celebrará a las 11:00 y el pistoletazo de salida del paseo solidario será a las doce del mediodía. El recorrido será de 10 kilómetros para la carrera y de 6 kilómetros para el paseo, ambos por las sendas del río Tajo en torno al parque de Safont y el palacio de Galiana.

«Estoy seguro de que la carrera y el paseo solidarios reunirán a muchos toledanos con una causa y un objetivo común que es colaborar y visibilizar esa función integradora e inclusiva que tiene el deporte», aseguró Rubén Lozano, concejal e Deportes y del Río Tajo. Asimismo, puso en valor y agradeció el esfuerzo que realiza Down Toledo para organizar la prueba.

«Hacer del deporte una seña de identidad de Toledo»

El edil también reconoció la implicación de empresas e instituciones que hacen posible esta jornada deportiva solidaria, y enmarcó la cita dentro de un mes de septiembre repleto de actividades deportivas, coincidiendo con la Semana Europea del Deporte y dentro del año en el que Toledo ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. «Queremos hacer del deporte una seña más de identidad de nuestra ciudad, un entorno favorable a estas actividades y eventos deportivos que tenemos que fomentar en todos los barrios», subrayó.

Las inscripciones están ya abiertas en la web de deporchip y el coste es de 10 euros por participante, que incluye la camiseta, que se dará a conocer en los próximos días, y el avituallamiento.

Respecto a la recaudación, Lozano mostró su deseo de superar las cifras de ediciones anteriores por lo que animó a los toledanos a participar: «Espero que este año se incremente esa recaudación y esos objetivos se superen con creces», afirmó.

