Down Toledo celebrará la décima edición de su cross y paseo solidarios el 21 de septiembre en el Parque de Safont

Down Toledo celebrará el próximo 21 de septiembre la décima edición del Cross y Paseo en el Parque de Safont. Ambas pruebas configuran un evento deportivo, solidario e inclusivo que se ha convertido en referente en la capital regional.

La jornada arrancará a la diez de la mañana con la carrera absoluta, la categoría juvenil y adolescente se celebrará a las 11:00 y el pistoletazo de salida del paseo solidario será a las doce del mediodía. El recorrido será de 10 kilómetros para la carrera y de 6 kilómetros para el paseo, ambos por las sendas del río Tajo en torno al parque de Safont y el palacio de Galiana.

«Estoy seguro de que la carrera y el paseo solidarios reunirán a muchos toledanos con una causa y un objetivo común que es colaborar y visibilizar esa función integradora e inclusiva que tiene el deporte», aseguró Rubén Lozano, concejal e Deportes y del Río Tajo. Asimismo, puso en valor y agradeció el esfuerzo que realiza Down Toledo para organizar la prueba.

«Hacer del deporte una seña de identidad de Toledo»

El edil también reconoció la implicación de empresas e instituciones que hacen posible esta jornada deportiva solidaria, y enmarcó la cita dentro de un mes de septiembre repleto de actividades deportivas, coincidiendo con la Semana Europea del Deporte y dentro del año en el que Toledo ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. «Queremos hacer del deporte una seña más de identidad de nuestra ciudad, un entorno favorable a estas actividades y eventos deportivos que tenemos que fomentar en todos los barrios», subrayó.

Las inscripciones están ya abiertas en la web de deporchip y el coste es de 10 euros por participante, que incluye la camiseta, que se dará a conocer en los próximos días, y el avituallamiento.

Respecto a la recaudación, Lozano mostró su deseo de superar las cifras de ediciones anteriores por lo que animó a los toledanos a participar: «Espero que este año se incremente esa recaudación y esos objetivos se superen con creces», afirmó.

