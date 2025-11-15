Las donaciones renales baten récord en Castilla-La Mancha: 78 en los diez primeros meses de 2025

En los diez primeros meses de este año se ha batido el récord en número de donaciones renales en Castilla-La Mancha, donde se han alcanzado las 78, seis más que en 2023, año que ostentaba en número más alto en ese período de ... tiempo. Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) en Toledo, Juan Carlos García, durante la XXX Jornada de Insuficiencia Renal y Trasplante que organizan cada año para difundir y tomar conciencia de la enfermedad renal.

De enero a octubre se han realizado en Castilla-La mancha 82 trasplantes renales y otros 28 castellanomanchegos han recibido un trasplante de riñón en otra comunidad autónoma.

Estas cifras se deben, según Juan Carlos García, a la concienciación de la población y el trabajo de Alcer durante muchos años. «Son años que nos han llenado de experiencia a la hora de afrontar y atender a personas con enfermedad renal», ha confesado García.

Alcer Toledo nació hace 45 años «y nos dedicamos sobre todo a dar cobertura al enfermo renal, nos sentimos un brazo de la administración sanitaria», ha asegurado.

La organización de jornadas para enfermos y sus familias, un concurso de dibujo y narrativa sobre la donación de órganos,el día del donantes y otras muchas actividades, ha aumentado la sensibilización sobre las enfermedades renales y que se conozca más la cara externa de la asociación. «Estamos recogiendo ahora todos los frutos de 45 años de trabajo, la gente se va mentalizando. El concurso de dibujo y narración empezó hace 19 años, si tenemos en cuenta que participan cerca del 60% de los centros, estamos hablando de muchos niños. Esos niños que empezaron a concursar cuando tenían 12 años, están ahora cerca de los 30, y ya han recibido un impacto sobre la adoración de órganos«, ha explicado Juan Carlos García, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha »volcados en transmitirnos información, además de la coordinadora regional de trasplantes, que están siempre colaborando«.

También tienen mucho que ver en la difusión de los mensajes apara enfermos renales el servicio de Nefrología y el de Urología del Hospital Universitario de Toledo, «que nos consta que han puesto mucho esfuerzo».