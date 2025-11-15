Suscribete a
Las donaciones renales baten récord en Castilla-La Mancha: 78 en los diez primeros meses de 2025

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales celebra en Toledo su XXX Jornada de Insuficiencia Renal y Trasplante

La hemodiálisis en casa se pone en marcha en Alcázar y Ciudad Real y se trabaja para que llegue a Cuenca y Talavera

Juan Carlos García, presidente de Alcer-Toledo, junto a la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas
Juan Carlos García, presidente de Alcer-Toledo, junto a la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas
Mercedes Vega

Toledo

En los diez primeros meses de este año se ha batido el récord en número de donaciones renales en Castilla-La Mancha, donde se han alcanzado las 78, seis más que en 2023, año que ostentaba en número más alto en ese período de ... tiempo. Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) en Toledo, Juan Carlos García, durante la XXX Jornada de Insuficiencia Renal y Trasplante que organizan cada año para difundir y tomar conciencia de la enfermedad renal.

