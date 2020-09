Toledo Jaime Chavarri habla de jazz y de cine en Toledo El director de «Las bicicletas son para el verano» ha sido el encargado de inaugurar el Festival de Jazz, que reúne a destacadas figuras del género

Francisca Ramírez SEGUIR Toledo Actualizado: 17/09/2020 11:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los jardines de la iglesia de San Lucas han sido el escenario escogido por el director y también actor, Jaime Chavarri (Madrid, 1943) para inaugurar con la charla «El cine y el jazz», el XXIII Festival de Jazz de la ciudad de Toledo que se prolongará con diferentes conciertos y propuestas hasta el domingo. El evento incluye la presencia Diego Sánchez Quinteto, con Manuel Machado, Amable Rodríguez & The Tropic Featuring Coke Santos Alfonso Ferrer, The black Garlik Swing Quartet, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta, y The cuban jazz syndicate.

El realizador de «Las bicicletas son para el verano» no defraudó a los asistentes que se dieron cita este miércoles para escucharle y rememorar la historia del jazz, un género que arrancó desde los barrios más humildes de Nueva Orleans y que popularizó, entre otros, Louis Armstrong, uno de los músicos referentes para el director madrileño. Chavarri explicó que este género es para vivirlo y escuchar sus sonidos.

El autor de películas como «Camarón» y «Las cosas de querer», reconoció que «sabía poco de jazz y que lo que yo diga no va a ir a misa». Pero esa afirmación quedó olvidada cuando Chavarri hizo un recorrido extenso por el jazz en el cine. Habló de negros y blancos, aclarando que esa unión ha permitido que haya habido integración y se haya convertido, junto al flamenco, en un género universal.

El cineasta y actor hizo un repaso a la primera película sonora de jazz: «El cantante de jazz», que permitió que se popularizara esta música -siempre relacionada con el drama y los bajos fondos- y que los productores vieran en estos artistas un negocio.

Profesor y actor

El director ha reconocido en numerosas entrevistas que lo que más le gusta es dar clases: «Es una forma de relacionarte con las nuevas generaciones, a veces desesperante eso sí, porque he tenido años en que pensaba que no les interesaba nada de lo que les decía ni a mí tampoco sus cosas. Pero de repente al año siguiente surge una generación completamente distinta, porque no hay ninguna continuidad».

Pero el cine también le ha atrapado. Se interesó por este oficio desde muy joven y con la cámara de Super8 que le regalaron sus padres empezó a hacer sus pinitos con películas «que se valoraron como de cine abierto, ambiguas e intelectuales, cuando lo que les pasaba era que no se entendían porque no me habían salido, pero entonces el cine que no se entendía se valoraba muy bien».

El director Jaime Chavarri ha estado acompañado por el concejal de Cultura, Teo García, que dio la bienvenida al realizador madrileño, destacando su amplia trayectoria y recordando que Toledo es un inmejorable plató de rodaje por el que han pasado los mejores actores y directores del sector cinematográfico.