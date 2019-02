Más de 1.500 personas y 35 comparsas participarán en el desfile de carnaval de Toledo Este año como novedad, el programa incluye la actuación de una chirigota

Del 1 al 3 de marzo la ciudad de Toledo celebrará el carnaval. Asociaciones, escuelas infantiles y vecinos de la ciudad se volcarán un año más en una de las fiestas más populares que, como novedad, en esta ocasión incluye la actuación de una chirigota de Torrijos.

La concejal de Festejos Maite Puig fue la encargada de desgranar las actividades del programa y desveló que este año habrá 35 comparsas (una más que el año anterior) en el gran desfile del sábado. «Participarán 1.500 personas lo que pone de manifiesto el éxito del carnaval en la ciudad», sentenció.

Este año, el Ayuntamiento repartirá once premios (cuatro para las comparsas de más de 30 personas y otros cuatro, para las formadas por entre 15 - 30 miembros. Además de tres menciones especiales).

El presupuesto asciende a los 92.000 euros (62.945 en gastos de organización y 29.500 euros, en premios).

Programa de carnaval:

- Viernes 1 de marzo (carnaval de los barrios):

*Santa María de Benquerencia:

18:00 horas: Desfile de Disfraces, a cargo de las comparsas del barrio con la participación de la Charanga de Animación «Asamblea de Majaras». Organiza: A. VV. «El Tajo». Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo, AMPA “Gómez Manrique”, AMPA “Jaime de Foxá”, AMPA “Alberto Sánchez”, AMPA “Gregorio Marañón”, AMPA “Juan de Padilla”, Escuela Infantil de CLM, Ludoteca “Enredos”, la Bebeteca, Sala Adrián, CADIG, APACE, Down Toledo.

Itinerario: C/ Yedra, C/ Rio Alberche, C/ Rio Bullaque y entrada por la misma al Paseo Juan Pablo II.

De 19:30 a 21:00 horas: Animación Carnaval 2019 VEO, VEO FUSIÓN... Fiesta Cabaret by Rober Gamero. Lugar: Pza. de Federico García Lorca. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

21:00 horas: Verbena Popular a cargo de la Orquesta «Azabache». Lugar: Pza. Federico García Lorca. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

*Santa Bárbara:

18:30 horas: Desfile de Disfraces, a cargo de las comparsasdel barrio y la participación de la Batukada «Kekumka». Organiza: A. VV. «Alcántara». Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Itinerario: Salida Pza. Sagrario, C/ Esparteros, C/ Arroyo, Av. Santa Bárbara, Av. Purísima Concepción, C/ Ciudadano y llegada al Centro Cívico.

20:00 horas: Concurso de Disfraces Infantiles. Lugar: Centro Cívico de Santa Bárbara. Organiza: A. VV. «Alcántara». Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 horas: Gran Verbena a ritmo del Musical «Resaca». Lugar: Travesía del Arroyo. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

*San Antón - Avenida Europa, Palomarejos, Buenavista:

19:30 horas: Talleres Infantiles y Castillo Hinchable gratuito. Lugar: Toletum. Organiza: A. VV. “La Verdad”. Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

21:00 horas: Gran Verbena a cargo de la Orquesta «Jaden». En el descanso, sorteo de regalos entre los niños/as asistentes. Lugar: Toletum.Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Colabora: A. VV. “La Verdad” Entrada libre hasta completar aforo.

*Valparaíso. La Legua, Vistahermosa:

21:00 horas: «Ismael Dorado Showman». A continuación, «Audio Conexión Dj´s». Lugar: Centro Cívico de Valparaíso. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo y A. VV. Rio Chico. Entrada libre hasta completar aforo.

*Azucaica:

20:00 horas: Desfile de disfraces por las calles del barrio. Itinerario: Pz. Azucaica, C/ Arenal, C/ Camino Viejo, C/ Amapola, C/ Alegría y Av. de Azucaica llegando al Centro Cívico. Organiza: A. VV. La Candelaria. Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

21:30 horas: Gran Verbena a cargo de la Orquesta «Sabor Sabor». Lugar: Centro Cívico de Azucaica. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

23:30 horas: Concurso de disfraces infantil, de adultos y sesión Dj´s. Lugar: Centro Cívico de Azucaica. Organiza: A. VV. La Candelaria Colabora: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Entrada libre hasta completar aforo.

- Sábado 2 de marzo:

De 12:00 a 14:00 horas: Gran fiesta infantil de carnaval. Hinchables, talleres infantiles… Lugar: Paseo de Sisebuto. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

17:30 horas: Gran desfile-concurso de carnaval. Abrirá el desfile la Batukada «Kekumba». Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Itinerario: Av. de Barber, Av. de la Reconquista, Puerta de Bisagra y Paseo de Merchán. Al terminar el desfile y mientras delibera el jurado… gran chocolatada para todos los asistentes, con la colaboración de Bar «Los Serrano» y Master Class de Zumba.

Entrega de premios a las comparsas ganadoras*. *Los premios se recogerán por los componentes de las comparsas, con el disfraz utilizado en el desfile.

20:00 a 22:00 horas: Animación de la Batukada «Kekumka» recorriendo las calles del Casco Histórico de la Ciudad. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

20:30 horas: Chirigota de Torrijos. «Los señores del VAR». Lugar: Pza. de Zocodover. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

22:00 horas: Orquesta «Azabache». Lugar: Pza. de Zocodover. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. A lo largo de la noche, amenización musical de Carnaval organizada por la «Peña del Rey Moro». Lugar: C/ Chapinería.

24:00 horas: Orquesta «Brújula». Lugar: Pza. del Ayuntamiento. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

- Domingo 3 de marzo:

12:00 horas: Tributo a «Los payasos de la tele». Lugar: Pza. del Ayuntamiento. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

17:30 horas: Velatorio de la Sardina. Durante el velatorio, el Cortejo Fúnebre formado por familiares y amigos será obsequiado con pastas y vino dulce. Lugar: Pza. del Ayuntamiento. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo.

18:30 horas: Desfile del entierro de la Sardina a cargo de la Compañía de Teatro ETR, con la participación de la Batukada «Kekumba» y de la Charanga de Animación «Asamblea de Majaras».Itinerario: Pza. del Ayuntamiento, C/ Comercio, Pza. de Zocodover, Cuesta de Carlos V, C/ Horno de los Bizcochos, Pza. de la Magdalena, C/ Tornerías, Pza. Mayor, C/ Sixto Ramón Parro, Bajada del Barco y Pza. del Embarcadero.

A continuación sardinas para todos los asistentes,gran espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia «La Sagreña» y Verbena Popular al ritmo de la Orquesta «Jaden». Lugar: Barco de Pasaje. Organiza: Concejalía de Festejos. Ayuntamiento de Toledo. Colabora: A. VV. «La Cornisa».