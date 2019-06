Luis Fonsi se desvive por Toledo El cantante puertorriqueño arranca su gira europea «Vida World Tour» en la ciudad

Toledo le dio a Luis Fonsi (Puerto Rico, 1978) la «patadita de la buena suerte». El mejor termómetro de que una gira será un éxito se palpa cuando un artista ve a un público entregado que canta, baila, ríe e, incluso, suelta alguna que otra lagrimita. Y anoche, la víspera de la noche de san Juan, en la plaza de toros de la capital castellano-manchega hubo ese cóctel de sentimientos.

Las fiestas del Corpus fueron la excusa perfecta para que el cantante puertorriqueño arrancara su gira europea «Vida World Tour» en la ciudad. Con un coso «completamente sold out» (todas las entradas vendidas), el ganador de cinco Grammys latinos dejó más que justificado por qué, tras más de veinte años de carrera musical, sigue siendo una de las grandes voces del pop latino. Y es que Fonsi está en forma musical y físicamente, hablando.

El artista boricua se hizo de rogar. Comenzó el show media hora más tarde de lo previsto. Las palabras amor, alegría, paz… en definitiva, la vida, proyectadas en una gran pantalla acompañadas por tiernas imágenes de un bebé hacían presagiar que algo muy grande iba a ocurrir en la noche toledana, donde el mercurio no bajaba de los 25 grados.

«Imposible» fue la carta de presentación, y con ella quedó declarado oficialmente el delirio del público que abarrotaba las gradas y la arena del ruedo. Le siguieron «Quien te dijo eso», «Apaga la luz», «Nada es para siempre», «Llegaste tú» (tema dedicado a su hija que grabó con el dominicano Juan Luis Guerra) y «Corazón en la maleta», una de sus canciones más laureadas de la noche. Tras ese sprint inicial, comenzaron las presentaciones oficiales. «¿Cómo se siente Toledo?», preguntó el artista sanjuanero, quien no podía esconder «la ilusión» de comenzar la gira «en una ciudad tan hermosa como Toledo, en un país que quiero tanto como España».

«Gracias por darme la bienvenida», añadió ante un público entregado que no paraba de vitorear a su artista, «muy emocionado» por este primer concierto «porque ustedes sean parte de este comienzo y parte de mi vida». Y es que el cantante, aunque muchos no lo sepan, guarda una especial relación con la ciudad de Toledo. Su mujer, la cordobesa Águeda López, concursó en el certamen de Miss España en el año 2000 representando a la capital regional. No se hizo con el título de guapa oficial pero a cambio el karma le tenía otro destino preparado.

«Vamos a viajar mucho, pero este show muy interactivo nunca se va a olvidar». Tras esta introducción, dedicó unas palabras a su público mayoritario: las féminas (aunque también hay que decir que había un gran número de hombres, ya sea porque iban de acompañantes o, simplemente, porque les gusta su música). «¿Quién vino acompañada?», preguntó antes de dar paso a «Sola», uno de sus últimos singles de su disco Vida.

El espectáculo, con un sonido más que aceptable, se alargó durante casi dos horas. Durante ese tiempo, interpretó más de una veintena de canciones. Intercaló grandes baladas que se han convertido en hits a lo largo de su sólida carrera musical con temas más pegadizos y bailables como «Calypso» o «Échame la culpa♣, donde las nuevas tecnologías permitieron que el artista interpretara el tema a dúo con su otra mitad: Demi Lovato.

El coach de La Voz tuvo también palabras para uno de sus compañeros del programa de televisión y gran amigo, Antonio Orozco. «La música es para compartir no para competir» y, con este mensaje, comenzaron a sonar los primeros acordes de JYa lo sabes», una de sus canciones «favoritas», que el público toledano cantó mientras inmortalizaba el histórico momento con sus teléfonos móviles.

Y, aunque a estas alturas de la crónica no haya aparecido la palabra mágica (a buen entendedor pocas palabras bastan), su sombra estuvo presente durante toda el concierto. Pero tengan paciencia que todo llega. Antes Fonsi deleitó a sus fans con una de sus grandes baladas «Por una mujer» y con «Le pido al cielo», incluida ésta última en su nuevo trabajo.

Y llegó el momento «más íntimo» de la velada. El artista cogió su guitarra y, acompañado por cuatro de sus músicos, interpretó su popurrí más romántico, con temas tan archiconocidos como «Perdóname», «Aquí estoy yo», «Quisiera poder olvidarme de ti» o «Imagíname sin ti». Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche junto con el mensaje de esperanza que transmitió a todas las personas «que lo estén pasando mal»; a ellas les dedicó «No me doy por vencido», todo un himno de su carrera musical y una de las más coreadas del show.

Tras bajar las pulsaciones a los asistentes llegó el momento de empezar de nuevo a mover las caderas. Fonsi se enfundó en un chándal para darlo todo en otro remix de canciones donde el gran protagonista fue su sencillo «Party Animal» y el puertorriqueño dejó más que claras sus dotes como bailarín, así como su cuerpo de baile que hizo un gran trabajo.

El artista hizo su «falsa despedida», pero de ahí no se movió nadie. Faltaba el gran reclamo de la noche, la canción que ha batido todos los récords en las listas de música del planeta, la única cantada mayoritariamente en español que ha conseguido ser número uno en los Billboard Hot 100 (la lista de singles de Estados Unidos más importante del planeta) tras «La Macarena» de Los Río.

Y llegó el momento, después de bailar «Date la vuelta». Las luces se apagaron y empezaron a sonar los primeros acordes. El coso toledano rugió y Fonsi demostró el porqué del éxito de su tema «Despacito». Un fin de fiestas no apto para cardiacos que, solo como se merece una canción de estas dimensiones, terminó con el público cubierto de confeti y serpentina. Fonsi dio «Vida» a la ciudad de Toledo.