El cineclub homenajeará a «los grandes del cine» en su nuevo ciclo que arranca el 18 de febrero

Robert Redford, Catherine Deneuve, José Coronado, Nicole Kidman, Juliette Binoche, Guillaume Canet... son algunos de los grandes nombres protagonistas de las películas que se proyectarán a partir del 18 de febrero y hasta el 29 de mayo en la nueva programación del cineclub.

El programa cinematográfico titulado «Grandes delante de la cámara» reúne 15 largometrajes de reconocido prestigio internacional que se proyectarán en las tres sedes habituales: Liberbak, teatro de Rojas y sala Thalía. La concejal de Cultura, Nuria Cogolludo, acompañada por el director del ciclo, Gabriel Castaño, presentó esta nueva programación «muy cuidada» y con «películas de alta calidad» que demuestra el «afán del Gobierno municipal por promover la actividad cultural de la ciudad».

La edil recalcó la «gran afluencia de público a las proyecciones, destacando la asistencia de gente cada vez más joven. En algunas ocasiones -apuntótenemos problemas de espacio en Liberbank y, en la sala Thalía hemos duplicado la media.

En este sentido, adelantó que «van a tomar medidas»para ganar adeptos al séptimo arte entre el público juvenil. «En las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes propuestas para acercar esta iniciativa municipal a los institutos de la capital regional», manifestó.

Por su parte, el director del ciclo dijo que las películas seleccionadas son de distinto calado, algunas referentes en los grandes festivales y otras, menos potentes, pero «que nos van a sacar una sonrisa. Además, algunas de las proyecciones se podrán ver en versión original», afirmó.

Y, como novedad, este año no habrá una semana de descanso entre ciclo y ciclo, «la programación no para» (de hecho, esta nueva temporada ha sido presentada antes de que terminase la anterior). Asimismo, se seguirán potenciando las bases de datos para hacer llegar a los usuarios del cineclub toda la información, con tiempo, de la temporada, a través de email o la aplicación de mensajería instantánea whatsapp.

Destacar que, una edición más, el cineclub vuelve a colaborar con el Festival FEM’19, impulsado por la Concejalía de Igualdad, y, por esa razón, la semana del 4 marzo se proyectará el filme «Una cuestión de género».

Las sedes del cineclub seguirán siendo esta temporada las habituales. Los lunes en el salón de actos de Liberbank a las 20:00 horas, los martes en el teatro de Rojas a las 19:00 y 22:00 horas, y los miércoles en la sala Thalía a las 20:00 horas. El precio es de tres euros.

Programación del cineclub

- «Sin Fin» (18, 19 y 20 de febrero). Dirección: César Esteban Alenda y José Esteban Alenda. Reparto: Javier Rey, María León, Juan Carlos Sánchez y Mari Paz Sayago.

- «Tu hijo» (25, 26 y 27 de febrero). Dirección: Miguel Ángel Vivas. Reparto: José Coronado , Pol Montañés, Ana Wagener, Ester Expósito.

- «Una cuestión de género» (4, 5 y 6 de marzo). Dirección: Mimi Leder. Reparto: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates y Sam Waterston.

- «The Old Man and the Gun» (11, 12 y 13 de marzo). Dirección: David Lowery. Reparto: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck y Danny Glove.

- «Pájaros de verano» ( 18 y 20 de marzo -el 19 de marzo es festivo y no habrá proyección). Dirección: Ciro Guerra y Cristina Gallego. Reparto: Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes y John Narváez.

- «La clase de piano» (25, 26 y 27 de marzo). Dirección: Ludovic Bernard. Reparto: Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas y Karidja Touré.

- «El blues de Beale Street» (1, 2 y 3 de abril). Dirección: Barry Jenkins. Reparto: Kiki Layne, Stephan James, Diego Luna y Pedro Pascal.

- «Razzia» (8, 9 y 10 de abril). Dirección: Nabil Ayouch. Reparto: Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Amine Ennaji.

- «Green Book» (15, 16 y 17 de abril). Dirección: Peter Farrelly. Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Thebam y Linda Cardellini.

- «¿Podrás perdonarme algún día?» (23, 24 y 25 de abril -el 22 es festivo proyección en Liberbank el jueves 25). Dirección: Marielle Helle. Reparto: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Julie Ann Emery y Jane Curtin.

- «Las herederas» ( 29 y 30 de abril y 2 de mayo. El día 1 es festivo, proyección en sala Thalía el 2 de mayo). Dirección. Marcelo Martinessi. Reparto: Ana Brun, Margarita Irún, AAna Ivanova, Nilda González y María Martins.

-«La cáida del imperio romano» (6, 7 y 8 de mayo). Dirección: Denys Arcand. Reparto: Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard y Louis Morissette.

- «Destroyer. Una mujer herida» (13, 14 y 15 de mayo). Dirección: Karyn Kusama. Reparto: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatiana Maslany y Toby Kebbel.

- «Non-Fiction» (20, 21 y 22 de mayo). Dirección: Olivier Assayas. Reparto: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi y Christa Théret.

- «La última locura de Claire Darlong»(27, 28 y 29 de mayo). Dirección: Julie Bertucelli. Reparto: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi y Laure Calamy.