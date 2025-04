Los alumnos de la Escuela de Música «Diego Ortiz» protagonizan el pregón de Navidad de Toledo

Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música «Diego Ortiz » han sido protagonistas, un año más, del tradicional pregón de la Navidad en la capital regional que ha acogido el Teatro de Rojas con la asistencia de decenas de personas, entre ellas la alcaldesa, Milagros Tolón, y numerosos miembros de la Corporación municipal.

El espectáculo ha contado con la participación del coro de voces blancas, integrado por 120 componentes, del aula de canto, del ensemble mixto y profesores de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz' bajo la dirección de Iván Caro.

El repertorio navideño de este año ha incluido temas populares como Rodolfo el Reno, Los cacharros de la cocina, Luna decembrina, Christmas Greetings, Oh Happy Day, Gesú bambino, Hark the herald y Divino redentor.

«Sois el futuro de la ciudad»

Al finalizar el espectáculo, la alcaldesa ha subido al escenario para felicitar las navidades a todos los toledanos y toledanas y agradecer el esfuerzo de todas las personas que han participado en el pregón. Tras recibir un ramo de flores de manos de algunos de los niños y niñas, la primera edil les ha felicitado por haberlo hecho «estupendamente» y les ha trasladado su enhorabuena.

Asimismo, ha recordado que ya han sido tres las actuaciones que estos mismos pequeños han realizado en esta Navidad, toda vez que intervinieron poniéndole voz y una especial alegría al encendido de las luces, a la inauguración del belén de la Plaza de Zocodover y también desde las tablas del Teatro de Rojas.

Milagros Tolón ha reiterado su compromiso de trabajar para tener una Escuela Municipal de Danza en Toledo y ha confiado en que el baile y la música sean protagonistas en el futuro en este evento. Por último, ha deseado una «feliz Navidad» a los presentes «y que los Reyes Magos nos traigan salud y prosperidad para toda la ciudad de Toledo».