Directora del colegio Divina Pastora: «Muchos padres vinieron a recoger a sus hijos» tras el apagón

La directora del colegio concertado Divina Pastora de Toledo, Sagrario Labrador Encinas, ha contado a ABC cómo transcurrió en el centro el episodio del gran apagón del lunes. «No tuvimos ningún problema porque el 90% de nuestras clases tienen luz y pudimos seguir adelante». Así, los paneles táctiles y otros dispositivos electrónicos que se utilizan diariamente en clase -inservibles sin fluido eléctrico- dieron paso a la relación directa entre profesor y alumno, la de toda la vida, que es la esencia misma de la enseñanza: la transmisión de conocimiento.

Pero la inquietud y quizá la alarma de algunos padres ante esta situación excepcional les impulsó a ir al colegio a recoger a sus hijos. «A partir de la una de la tarde empezaron a venir los padres y, sobre las cuatro, ya eran muchos los alumnos que se habían ido del centro; no sé si la gente se asustó, pero el colegio no tuvo ningún problema; continuamos con la actividad lectiva, se hizo el servicio de 'Pedibús' y salimos a las 16.30 horas, como un día normal».

Este martes, al no haber clase en horario matinal, los profesores no han acudido, pero han tenido que que hacerlo durante el vespertino, de 15 a 16.30 horas. «Nosotros hemos seguido las directrices y hemos cerrado el colegio. Yo les he ido informando sucesivamente de todo a los padres». Hasta tres comunicados recibieron estos por parte del colegio, según iban pasando las horas y la información de la administación educativa iba variando, hasta las 23 horas, cuando el consejero de Educación, Amador Pastor, informó de que se mantenía el cierre en toda la región. Ha sido en la mañana de este martes, «en cuanto me levanté», cuando la directora del colegio -popularmente conocido como las Terciarias-, ha enviado el tercer y último mensaje a los padres confirmando el cierre.

Solo el equipo directivo, o 'gabinete de crisis' -como con humor lo denominó la directora- estaba este martes en el colegio, junto al personal de administración y servicios. «Han venido varios niños de Secundaria, muy poquitos, 3 o 4, y una niña de Primaria; se les ha comunicado que no había clase, y a la niña han venido a recogerla». También se ha ofrecido servicio de comedor.