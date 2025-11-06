La Diputación de Toledo inaugura la exposición de acuarelas de Vicente Carmena en Santa María de Melque

La Diputación de Toledo ha inaugurado la exposición «Entre el cielo y la tierra» del acuarelista Vicente Carmena, que permanecerá abierta en el Sitio Histórico de Santa María de Melque hasta el 11 de enero y se podrá visitar de forma gratuita de ... 11:00 a 20:00 horas, todos los días de la semana, excepto los lunes.

La muestra reúne una colección de 36 acuarelas en las que el artista exalta la belleza de los paisajes naturales, su gran pasión.

Carmena es un pintor autodidacta, que define su obra como una invitación a contemplar la naturaleza como «la mayor obra de arte del Creador».

Noticia Relacionada 'El Tránsito de la Virgen' regresa casi 200 años después al espacio que dio nombre en Toledo, la Sinagoga del Tránsito F. Malara La presentación de la obra de Juan Correa de Vivar se enmarca en una exposición del Museo del Greco sobre la pintura manierista toledana del siglo XVI, que podrá visitarse a partir del 12 de noviembre en el mismo espacio

Según el propio artista, un mismo lugar contiene una multitud de matices, dependiendo de la luz, la estación del año, la hora del día o la meteorología. «Me inspiran especialmente los cielos y las nubes, que con su inagotable gama de luces son capaces de transformar un mismo entorno en algo distinto y único cada día. Cada paisaje puede contener una infinidad de acuarelas».

El acuarelista otorga gran importancia a la atmósfera de cada paisaje, buscando que sea «la primera sensación visual y, en definitiva, la esencia del cuadro». Para ello, Carmena juega con la luz, la superposición de planos y los matices de color, utilizando un trazo suelto y la mayor sencillez posible.

La exposición va a permitir a los visitantes disfrutar de la sensibilidad y delicadeza que caracterizan a Carmena y descubrir cómo la acuarela captura la esencia de la naturaleza de manera única. La muestra se convierte, así, en una oportunidad excepcional para acercarse al arte y al patrimonio natural de la provincia de Toledo.