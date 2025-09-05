La Diputación de Toledo impulsa la enseñanza de español como motor cultural y turístico junto a la UCLM

Foto de la reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo presidida por Concepción Cedillo

La Diputación de Toledo ha aprobado la firma de un convenio de cooperación económica con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Fundación General de la UCLM (FGUCLM) para la promoción de actividades académicas y culturales centradas en la lengua y cultura españolas en Toledo y su provincia.

Este acuerdo, dotado con una subvención directa de 20.000 euros, tiene como objetivo reforzar el papel de la provincia como destino preferente para la enseñanza del español como lengua extranjera, a través de iniciativas de turismo idiomático, formación de docentes y difusión cultural.

El convenio contempla el desarrollo del Plan de Prescriptores Internacionales, que facilitará la llegada de docentes extranjeros a Toledo para participar en cursos de actualización didáctica. Estas estancias permitirán mostrar la calidad de los programas ELE (Español como Lengua Extranjera) de la UCLM, al tiempo que los participantes disfrutan de la riqueza cultural, histórica y patrimonial del territorio.

Además de consolidar a Toledo como referencia académica en el ámbito del español, el acuerdo refuerza la estrategia cultural de la Diputación en su objetivo de apoyar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Refuerzo cultural y educativo

El proyecto también incluye acciones de promoción nacional e internacional, organización de cursos, jornadas formativas y estancias en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, gestionada por la Diputación, en el marco del compromiso compartido con el fomento del turismo idiomático como vía de desarrollo económico sostenible.

Con este convenio, la institución provincial reafirma su compromiso con la cultura y la educación como ejes clave de cohesión social, desarrollo territorial y proyección internacional, en línea con su trayectoria de colaboración con la UCLM y con el patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia de Toledo.

El convenio respalda programas consolidados como 'Español en Toledo' (ESTO), acreditado por el Instituto Cervantes, y facilita la llegada de docentes internacionales mediante becas formativas. Esto no solo fortalece el prestigio de la UCLM, sino que convierte a Toledo en un polo de atracción de talento, innovación pedagógica y proyección académica internacional.

La Diputación financia íntegramente el proyecto, que se ejecutará durante el año 2025. La Fundación General de la UCLM será responsable de la gestión y justificación de las actividades, con el apoyo logístico e institucional de la Universidad.