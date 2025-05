La Diputación recuerda a la Junta que no tiene competencias para abrir una residencia de mayores en San Juan de Dios

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha recordado este jueves a la Junta de Comunidades que la institución provincial no tiene competencias para construir una residencia de mayores en el edificio de San Juan de Dios, como le pidió el miércoles la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien dijo que «seguro que tiene dinero para hacerlo». Mientras el Gobierno regional y la Diputación mantiene el pulso sobre quien tiene la responsabilidad de promover esa iniciativa, la portavoz de la Diputación, propietaria del edificio, ha reafirmado el compromiso con la recuperación del edificio de San Juan de Dios, en el marco del proyecto «Toledo Emerge», que promueve el Ayuntamiento y que prevé levantar un hotel-boutique tique de 54 habitaciones. No obstante, Soledad de Frutos ha lanzado un mensaje a la Junta: «Si la Junta tiene interés en desarrollar una residencia en el edificio de San Juan de Dios, estaremos encantados de cederles el inmueble sin ningún tipo de problema. Es su competencia y tienen la financiación necesaria para ello».

Noticia Relacionada PP y Vox dan dos meses a la Junta para que decida si abrirá una residencia en San Juan de Dios Valle Sánchez El equipo de gobierno aplaza, por el momento, del proyecto del hotel, a la espera de una respuesta de la Consejería de Bienestar Social

De Frutos ha recordado que el edificio de San Juan de Dios está declarado Bien de Interés Cultural y, como administración responsable,« nuestro deber es facilitar que estos inmuebles tengan un desarrollo y un uso adecuado» y ha explicado que el uso planteado «se puede ampliar, no es incompatible con ningún otro, y estamos dispuestos a apoyar al Ayuntamiento en todo lo que sea necesario». «No podemos permitir que un bien tan importante siga cerrado y sin vida. Lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido durante muchos años: se cerró la residencia, no se le dio ningún uso y el edificio ha permanecido abandonado. Esa situación no puede prolongarse más», ha dicho, reafirmando así la voluntad de colaborar con el Ayuntamiento para recuperar el patrimonio de la ciudad.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, por su parte, ha recordado que el edificio lleva 20 años abandonado y su gobierno tiene en marcha el proyecto 'Toledo emerge', un proyecto como nunca antes se ha hecho en la ciudad de Toledo, de rehabilitación de grandes edificios olvidados, como el San Juan de Dios o el de Alamillos del Tránsito, Abdón de Paz o el Cementerio de las Mojas. Velázquez ha insistido en que su objetivo es trabajar por un Casco Histórico vivo y lo que queremos es que tenga un uso, «no elegimos entre hotel o residencia». Y lo que hacemos es tramitar un Plan Especial de Reforma Interior y «hay tiempo para que haya otros usos».