Del Diluvio Universal a Las Navas de Tolosa: las Batallas de Órganos vuelven en noviembre a la Catedral de Toledo

La duodécima edición del Festival de Música El Greco en Toledo se desarrollará en noviembre y volverá a centrarse en exclusiva en las Batallas de Órganos, emblema del certamen y uno de los eventos culturales más relevantes de la capital regional. Los conciertos tendrán lugar en la Catedral de Toledo los sábados 8, 15 y 22 de noviembre a las 20 horas, y desde hoy se pueden adquirir las entradas en la web www.musicagreco.com o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo.

La programación contará con algunos de los mejores organistas del panorama internacional y la principal novedad será la temática diferenciada de cada concierto. La primera Batalla recordará Las Navas de Tolosa, bajo la mirada desde el Altar Mayor del llamado Pastor de las Navas; la segunda recreará el Diluvio Universal y las peripecias de Noé para construir el Arca, tal y como se describe en el Génesis; y el último concierto se dedicará a la Batalla de las Campanas.

Los precios oscilan entre los 20 y los 40 euros y los espectadores que deseen asistir a las tres batallas podrán adquirir un abono con un 25% de descuento. Estos abonos permiten combinar entradas de diferente precio y seleccionar las butacas deseadas para cada concierto.

Noticia Relacionada La catedral de Toledo hace latir su corazón para anunciar su VIII Centenario Antonio González Jerez El Cabildo trabajará para que entre los visitantes ilustres se encuentre el Papa León XIV y los Reyes de España

Con el fin de mantener precios accesibles para todos los públicos, la organización ha decidido conservar los importes fijados en ediciones anteriores. De esta manera, el Festival reafirma su compromiso de facilitar el acceso a un acontecimiento musical de primer nivel.

Antesala de la programación musical del centenario de la Catedral

El certamen, que surgió en el marco de las celebraciones del Año Greco, se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la ciudad. Desde 2017 y hasta su undécima edición celebrada el año pasado, ha sido reconocido por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como uno de los mejores acontecimientos culturales de Castilla-La Mancha.

La nueva convocatoria será además la antesala del programa musical del VIII Centenario de la Catedral de Toledo y se enmarca en la programación cultural con la que la ciudad quiere optar a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Su consolidación como actividad de referencia, que identifica a Toledo en el panorama musical nacional e internacional, se presenta como un ejemplo de programación exitosa fruto del acuerdo entre instituciones y sociedad civil.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo, con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.