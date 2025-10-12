Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha cuenta con más de 5.800 guardias civiles desplegados, el 8,08% mujeres

«Nuestra presencia nos permite estar desplegados en el 97,6% del territorio regional, lo que supone asumir la seguridad de casi el 70% de la población», ha asegurado el jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, el general de Brigada Francisco Javier Vélez

Núñez reclama a Page que «acompase sus palabras con hechos y materialice con sus votos lo que opina»

Castilla-La Mancha cuenta con más de 5.800 guardias civiles desplegados, el 8,08% mujeres
Elisabeth Bustos

Elisabeth Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El General de Brigada Francisco Javier Vélez se estrenó este 12 de octubre, día del Pilar y festividad de la patrona de la Guardia Civil, como máximo responsable de la Segunda Zona del Cuerpo en Castilla-La Mancha. Lo hizo en un ... acto cargado de emoción y reconocimiento a los agentes condecorados por su trabajo. en el participaron representantes de las principales instituciones políticas, civiles y militares de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app