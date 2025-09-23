'Día de la Delegación': 30 años de servicio a España desde Toledo

El acto ha comenzado con el izado de la bandera de España

La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, ha celebrado este martes un sencillo y emotivo acto institucional denominado «Día de la Delegación», con motivo del 30 aniversario de su creación y de servicio a España, y en particular, a la sociedad de la provincia de Toledo.

El acto, presidido por el coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete Mendoza, tuvo lugar en el propio edificio de la Delegación y contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, además de representantes de instituciones, entidades y medios de comunicación de la ciudad y la provincia.

La jornada comenzó con el izado de bandera y continuó con la entrega de distintos reconocimientos. El subteniente Carlos Rodríguez fue distinguido con la Medalla de Campaña de carácter honorífico. También se nombró reservistas voluntarios a Fernando Enríquez, Elena García, Izaskun Olea, David Martín Caro y María de la Paz Aguilera; y se entregó el diploma de empleo a José Ignacio García. Asimismo, se nombró a María Asunción Vivar como reservista honoraria y se reconoció a Pedro Fernández por su cese en la Delegación al pasar a la reserva.

La fotógrafa Rebeca Arango, con su bandera de mochila H. FRAILE

En último lugar, se entregó la Bandera de Mochila, un reconocimiento público de agradecimiento por la colaboración prestada a la Delegación de Defensa. Este año la recibieron Alberto Ortega, Francisco Javier Muñoz, Jesús María Alonso, José Sánchez y la fotógrafa Rebeca Arango, redactora gráfica de encastillalamancha.es, quien recogió emocionada la distinción tras un efusivo abrazo del coronel. Esta bandera, también llamada de percha, se utiliza, sobre todo, en el siglo XIX, para que el soldado pudiera cubrir y proteger sus pertenencias, sobre todo en campamentos. Además, si el soldado moría en combate, era enterrado con su bandera y de ahí el cancionero: «el día que yo me muera, si estoy lejos de mi Patria, solo quiero que me cubran con la Bandera de España», como se ha recordado durante el acto de este martes. Se trata de una bandera de reducidas dimensiones, impresa en formato vertical, y cuya insignia se coloca en la franja amarilla central de la bandera.

Balance de 30 años de servicio

Durante su intervención, el coronel Vizuete recordó la trayectoria de la Delegación en sus tres décadas de existencia, «racionalizando los servicios periféricos del Ministerio de Defensa, asumiendo tareas administrativas para permitir que los Ejércitos y la Armada puedan dedicarse a las operativas y logísticas, y acercando la Administración militar al ciudadano».

Mostró su agradecimiento a los más de 115 componentes de la Delegación desde sus comienzos «por su esfuerzo y dedicación» y destacó resultados en materia de incorporación de personal a las Fuerzas Armadas: 152 solicitudes tramitadas para el acceso a la escala de oficiales, 107 a la escala de suboficiales y 855 exámenes a aspirantes de tropa y marinería.

En cuanto a la difusión de la Cultura de Defensa, señaló la presencia de la Subdelegación de Toledo en municipios como Cobisa, Esquivias, La Puebla de Montalbán, Oropesa, Quero y Mora.

El coronel también tuvo palabras de reconocimiento para el personal militar desplegado en zonas de operaciones, los condecorados, los reservistas voluntarios, el personal que ha pasado a la reserva y las personas que han colaborado estrechamente con la institución durante este año.

El acto finalizó con un llamamiento a la oración por los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en el último año.

