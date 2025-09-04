Detenidos en Toledo cuatro miembros de una banda del Este tras asaltar una tienda en 'Luz del Tajo' y huir con más 140.000 euros

La madrugada del pasado martes 2 de septiembre, el centro comercial de Toledo 'Luz del Tajo' fue el escenario en el que una banda delictiva proveniente de países del Este y compuesta por siete varones —cuatro de ellos ya puestos a disposición judicial— trataba de huir poco después de robar un botín valorado en más de 140.000 euros—anillos, collares, tablets, relojes, teléfonos móviles y capital en efectivo, entre otros— de una de las tiendas del establecimiento, al que accedieron rompiendo la cristalera con mazas.

A los cuatro detenidos, de 23, 31, 33 y 37 años, se les atribuyen los delitos de robo con fuerza y falsificación de documentos. La operación de esta banda, según afirman fuentes policiales, fue agresiva, violenta y con una gran capacidad de decisión para llevar a cabo el suceso. Además, desde la Jefatura Superior de Policía de Toledo aseguran que el acceso a la delincuencia de esta presunta célula delictiva ha sido reciente, debido a que se trata de individuos desconocidos.

Milagros Tolón en la Jefatura Superior de Policía ABC

Gracias a los servicios de seguridad privada de 'Luz del Tajo', que dieron rápidamente aviso a la Policía Nacional de Toledo, se llevó a cabo una operación de bloqueo totalmente coordinada para evitar que los presuntos delincuentes pudieran escapar. Fruto de esta intervención, durante el forcejeo y la persecución, el inspector Enrique López resultó lesionado, lo que pone de manifiesto la peligrosidad de la operación.

Asimismo, los equipos policiales de Toledo se encuentra trabajando en la segunda fase de la investigación, que no es otra que detener al resto de personas involucradas en el robo, ya que también son presuntos delincuentes.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha acudido a la Jefatura Superior de Policía de Toledo para dar detalles de la actuación policial y agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —principalmente a los de Toledo— su arriesgada labor, insistiendo en que Toledo es una capital segura y Castilla-La Mancha una región segura, gracias al trabajo que realizan dichas fuerzas.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha elogiado al Gobierno central en materia delictiva, haciendo referencia al informe de criminalidad de los últimos años:

«Desde el Gobierno de España, desde 2018 se ha realizado un gran esfuerzo inversor para reforzar las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En la provincia de Toledo, la Policía Nacional ha aumentado su plantilla en 92 agentes, lo que supone un incremento del 24 % respecto a hace siete años. Vamos a seguir trabajando coordinadamente, cumpliendo con nuestro deber, y desde el Gobierno seguiremos brindando apoyo para que nuestra Policía Nacional se sienta segura y reforzada».

El comisario Manuel Domínguez ha señalado que ha sido una operación muy eficaz, ya que se han podido recuperar todos los objetos sustraídos, y ha querido destacar «el orgullo de tener policías como los que hay en esta comisaría».

Asimismo, uno de los agentes presentes ha calificado la intervención como «la operación soñada por cualquier policía».