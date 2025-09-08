Detenida una pareja por agresión mutua durante una discusión en la calle en el Polígono de Toledo

Los policías procedieron a la detención de la pareja tras calmar la situación

Una discusión de pareja terminó con la detención de un hombre y una mujer, de 36 y 39 años respectivamente, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, tras una presunta agresión mutua en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la tarde del sábado 6 de septiembre, cuando las voces de la disputa alertaron de un posible caso de violencia.

Hasta el lugar se desplazó un indicativo de la Policía Local de Toledo, que localizó a la pareja. Tras calmar la situación e indagar en lo sucedido, los agentes procedieron a la detención de ambos.

