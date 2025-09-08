Detenida una pareja por agresión mutua durante una discusión en la calle en el Polígono de Toledo
La Policía Local intervino tras recibir un aviso por gritos que alertaban de un posible caso de violencia. Los hechos ocurrieron el pasado sábado
Un policía local salva la vida a un hombre en parada cardiaca en Toledo y días después recibe su abrazo en el hospital
Una discusión de pareja terminó con la detención de un hombre y una mujer, de 36 y 39 años respectivamente, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, tras una presunta agresión mutua en plena vía pública.
Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la tarde del sábado 6 de septiembre, cuando las voces de la disputa alertaron de un posible caso de violencia.
Hasta el lugar se desplazó un indicativo de la Policía Local de Toledo, que localizó a la pareja. Tras calmar la situación e indagar en lo sucedido, los agentes procedieron a la detención de ambos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete