Detectives en Toledo contra el «caradura laboral»: el absentismo, en el punto de mira de las empresas

Toledo se ha convertido este viernes en el epicentro de la lucha contra el absentismo y el fraude laboral. Un centenar de agencias de investigación privada de toda España se han dado cita en la sede de Fedeto en un encuentro monográfico organizado por el lobby de detectives privados «La Sociedad Clave», en colaboración con la Federación Empresarial Toledana.

El objetivo es desenmascarar a aquellos trabajadores que simulan bajas médicas para obtener tiempo libre o beneficios indebidos, un fenómeno que, según empresarios y expertos, supone ya un grave problema para el mercado de trabajo y la economía nacional.

El socio director de Mira Detectives Privados, Julio Gutiez, explicó que el absentismo fraudulento «se ha transformado en los últimos años». «Antes se hacía buscando un beneficio económico, trabajando en otro sitio mientras se estaba de baja. Ahora se hace por ocio, para disponer de tiempo libre. Hay auténticos profesionales de la baja que se dan de alta en verano y vuelven a pillársela a la vuelta».

Gutiez ha relatado ejemplos como «un conductor de autobús de baja que seguía conduciendo su coche» o casos de personas con lesiones que son sorprendidas «jugando al fútbol». A su juicio, el problema es «brutal» y recordó que «el 80% del trabajo de las agencias de detectives está ya relacionado con el absentismo fraudulento».

Noticia Relacionada La AIReF confirma los datos valorados por Fedeto sobre absentismo laboral en las empresas ABC Para la patronal toledana, este fenómeno es una «gran lacra» para el desarrollo económico y empresarial

Fedeto pide responsabilidad

Por su parte, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha explicado que el fraude laboral por absentismo «es una carga insoportable para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que ven cómo un trabajador de baja sin justificación real multiplica costes y reduce competitividad». «No hablamos solo de la empresa que paga, sino del conjunto de la economía que sufre estas prácticas fraudulentas. Necesitamos que se reconozca el papel de los detectives como colaboradores necesarios para garantizar justicia laboral».

Además, Madruga ha cuestionado en la cita los datos de absentismo del Gobierno, que lo sitúa en el 7% de todas las horas que se trabajan, al aseverar que la patronal ha detectado que esa cifra está entre un 15% y un 18%, «y los lunes por la mañana puede alcanzar hasta el 20%». «Lo que no se entiende es la cerrazón sindical de querer mirar para otro lado, y de que cada vez que abrimos este debate, vengan a decirnos poco menos que cómo vamos a hablar de esto si no respetamos la prevención de riesgos laborales. No se trata de atacar al trabajador, sino al caradura, al ladrón, al defraudador, y los sindicatos harían bien en representar precisamente a los trabajadores, que son los principales damnificados de las bajas«, ha concluido.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha coincidido en que el fenómeno supone «un lastre para la productividad en Castilla-La Mancha y en toda España» y valoró el encuentro como «un paso adelante en la visibilización de un problema del que muchas veces no se habla con la seriedad necesaria».

Las mutuas también alzan la voz

Desde la perspectiva de las mutuas de accidentes de trabajo, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, como representante de Solimat y de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), ha destacado que las mutuas «viven en primera línea el problema». «Cuando una baja es real, debemos proteger al trabajador. Pero cuando es fraudulenta, no solo se perjudica a la empresa, también al resto de compañeros que deben asumir la carga y al sistema en su conjunto. No podemos permitir que unos pocos perjudiquen a la mayoría». Nicolás ha ofrecido datos significativos. Así, las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que actúan bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, gastaron en 2024 cuatro millones de euros en contratar a detectives privados para desenmascarar el absentismo laboral fraudulento, una inversión que dio como resultado «un ahorro de más de 41 millones de euros en el pago de prestaciones que estaban siendo indebidamente pagadas porque eran fraudulentas».

Reivindicación del sector

Además de poner cifras y ejemplos sobre la mesa, los detectives quisieron reivindicar su labor y su formación académica. «No somos personas con gabardinas y gafas oscuras. Somos profesionales preparados, con formación universitaria y con herramientas modernas que nos permiten detectar fraudes con eficacia», ha defendido Gutiez.

Los detectives, en Toledo

El encuentro concluyó con un mensaje unánime: el absentismo laboral fraudulento es un problema creciente que requiere más control, colaboración entre empresas, mutuas y detectives, y un cambio cultural que ponga en valor la responsabilidad y la justicia en el ámbito laboral.

Más temas:

Investigación

Empresarios

Trabajadores

España