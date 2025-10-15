Suscribete a
Destituyen a Ana Isabel Fernández Samper y ya hay nueva directora general de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha

Aránzazu Pérez Gil, hasta ahora diputada provincial de Turismo en la Diputación de Guadalajara, y concejala de Turismo en Sigüenza, asume el cargo

"No es una despedida, es un cambio de rumbo", ha afirmado Ana Isabel Samper en sus redes sociales

Ana Isabel Fernández Samper llevaba diez años en el cargo como directora general de Turismo
V. S.

TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha designado a Aránzazu Pérez Gil como nueva directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía Empresas y Empleo. Sustituye en el puesto a Ana Isabel Fernández Samper, que ha permanecido una década ... al frente de la dirección, habiendo sido nombrada durante el primer mandato de Emiliano García-Page en 2015.

