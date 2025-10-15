Destituyen a Ana Isabel Fernández Samper y ya hay nueva directora general de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha designado a Aránzazu Pérez Gil como nueva directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía Empresas y Empleo. Sustituye en el puesto a Ana Isabel Fernández Samper, que ha permanecido una década ... al frente de la dirección, habiendo sido nombrada durante el primer mandato de Emiliano García-Page en 2015.

Así lo establecen sendos decretos publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este miércoles, recogidos por Europa Press, en los que se indica que la sustitución se realiza a propuesta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este martes, 14 de octubre.

Aránzazu Pérez ha sido hasta ahora diputada provincial de Turismo en la Diputación de Guadalajara, y concejala de Turismo en Sigüenza.

Ana Isabel Fernández Samper explica en sus redes sociales que después de diez años despide una etapa marcada por una década de crecimiento y transformación en el ámbito del turismo, la artesanía y el comercio regional. Desde su llegada en 2015, la responsable del área ha liderado un equipo que, "partiendo de un pequeño grupo inicial, ha ido creciendo con proyectos emblemáticos y estratégicos para la comunidad". Ha afirmado que durante estos años se han impulsado iniciativas tan relevantes como la apertura de la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, la recuperación de la Mezquita de Tornerías en Toledo, la consolidación de la empresa pública Eturia CLM y la creación de marcas de identidad como “Legado Artesano”.

Además, "la región ha alcanzado en esta etapa récords históricos en turismo, tanto en pernoctaciones, empleo y número de visitantes, como en proyección exterior y se han desarrollado dos planes estratégicos de turismo, dos de gastronomía, uno de artesanía y uno de comercio, que han contribuido a consolidar el crecimiento del sector y fortalecer la identidad de Castilla-La Mancha". "Me siento muy orgullosa de haber liderado e impulsado este gran movimiento, especialmente en el ámbito de la artesanía. Cierro hoy una etapa profesional que me ha dado los mejores años de mi vida y en la que he sido muy feliz”, ha señalado la hasta ahora responsable del área.

Ha querido también agradecer la confianza del presidente regional, “que hace 14 años me otorgó su confianza y siempre la ha mantenido”, así como el apoyo de la consejera, los compañeros de equipo y los numerosos profesionales con los que ha compartido proyectos y aprendizajes.

“No he dejado de aprender ni un solo día. La vocación de servicio público sigue inamovible y aquí seguiré, en otras funciones y responsabilidades dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha. No es una despedida, es un cambio de rumbo”, ha concluido.