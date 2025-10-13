Suscribete a
ABC Premium
Directo
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

La Fiscalía ha pedido al juez que autorice nuevas pruebas en los laboratorios del hospital de Toledo

El Hospital Universitario de Toledo mantiene activadas y reforzadas todas las medidas de seguridad y salud en el área de los laboratorios

La Junta asegura que el laboratorio de anatomía patológica de Toledo «cumple con todas las exigencias» que está marcando la Inspección

Trabajadores de los laboratorios del hospital de Toledo, en la protesta de este lunes
Trabajadores de los laboratorios del hospital de Toledo, en la protesta de este lunes abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las intoxicaciones de trabajadores en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) no cesan después de un año. Este lunes se han concentrado de nuevo los afectados a las puertas del centro hospitalario y los delegados de prevención del Área Sanitaria de ... Toledo han denunciado que tras 12 meses los incidentes, lejos de remitir, persisten y los empleados siguen presentando partes de incidencias sobre los síntomas que padecen (mareos, aturdimiento, dolor de cabeza, irritación de ojos o eritemas en la piel, entre otros).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app