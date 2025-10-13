La Fiscalía ha pedido al juez que autorice nuevas pruebas en los laboratorios del hospital de Toledo

Las intoxicaciones de trabajadores en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) no cesan después de un año. Este lunes se han concentrado de nuevo los afectados a las puertas del centro hospitalario y los delegados de prevención del Área Sanitaria de ... Toledo han denunciado que tras 12 meses los incidentes, lejos de remitir, persisten y los empleados siguen presentando partes de incidencias sobre los síntomas que padecen (mareos, aturdimiento, dolor de cabeza, irritación de ojos o eritemas en la piel, entre otros).

Victoria Gutiérrez, delegada de prevención de CSIF, ha informado de que su sindicato presentó una demanda por vía penal por este asunto, que el juez archivó por falta de pruebas. La Fiscalía se opuso porque había que hacer una serie de pruebas más. «Estamos a la espera de que el juez diga si realiza las pruebas que ha solicitado la Fiscalía», ha añadido Gutiérrez. Y mientras tanto volverán a acudir a la Inspección de Trabajo. «Habría que cerrarlo, desmantelarlo, reubicar al personal en otro sitio y buscar qué es lo que hay que está enfermando a los profesionales».

Consideran que la situación que afecta a decenas de trabajadores se está alargando en exceso, con consecuencias futuras difíciles de predecir, «pero con unas consecuencias inmediatas en la salud emocional, dado que al personal no se le está dando una solución convincente, satisfactoria y definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo ni del propio Sescam. Venimos a trabajar, no a enfermar».

El pasado 1 de agosto la Inspección de Trabajo ordenó a la gerencia la realización inmediata de mediciones en el Laboratorio de Anatomía Patológica en el momento en el que los trabajadores comunicaran síntomas y esto ha sucedido en múltiples ocasiones desde entonces. «Sin embargo, a día de hoy, 13 de octubre, aún no se han realizado las mediciones ordenadas. Asimismo, la Inspección de Trabajo obliga a la gerencia a la realización de Informes de investigación de daños producidos para la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su trabajo, informes que, de existir, no han sido comunicados a los delegados de prevención».

Ante la falta de soluciones satisfactorias que eliminen los riesgos para la salud de los trabajadores, los delegados de prevención han reiterado su petición de cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse. Por ello, a partir de ahora, se concentrarán todos los lunes a las 10:00 horas y valorarán la posibilidad de aumentar los días semanales de concentración, así como adoptar otras medidas de presión para que se resuelva el grave problema.

Los trabajadores solicitan la reubicación de los laboratorios dentro del propio hospital para poder trabajar en condiciones. Solo en el servicio de Anatomía Patológica trabajan entre 60 y 70 personas, a quienes se ha suministrado EPIs que consta de máscara y gafas y recomiendan manga larga.

Respuesta del hospital

Por otro lado, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mantiene activadas y reforzadas todas las medidas preventivas para asegurar la salud y seguridad de todos los trabajadores del área de laboratorios y continúa con el Plan de Mediciones, que hasta ahora arrojan valores de exposición por debajo de los Valores Límite Ambientales establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sigue siendo obligatorio el uso de equipos de protección individual (EPI´S) para todos los profesionales que desarrollan su labor en los laboratorios de Anatomía Patológica y la sala de tallado y se recomienda su utilización para los trabajadores que hayan tenido síntomas y mantiene activa la vigilancia de la salud de los profesionales de esta área del centro sanitario.

Se han adecuado los tiempos de descanso para los profesionales. En este sentido, como medida de adecuación de estos descansos se ha reforzado la plantilla de técnicos de Anatomía Patológica con nuevas contrataciones. Cabe destacar que esta área del centro sanitario cuenta con detectores de sustancias químicas en el aire, que permiten detectar y evacuar áreas si fuera necesario, además de los elementos de higienización ambiental.

Asimismo, se continúa revisando los planes de mantenimiento preventivo y conductivo de esta área con nuevas verificaciones del correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación, cabinas extractoras y demás mecanismos de control de exposición presentes en esta zona del hospital.

En este sentido, la empresa Ambisalud, especializada en consultoría para edificios enfocada en la calidad ambiental en interiores, ha estado trabajando en esta área hasta hace pocos días con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilación, extracción de aire, climatización y sistemas de mantenimiento de presiones en el área de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo.

Hasta la fecha tres empresas, BSA -Seguridad Ambiental-, SGS y Ambisalud, han estado durante estos meses auditando las instalaciones y han concluido que el funcionamiento de las instalaciones encargadas de la climatización y de la ventilación del conjunto de los laboratorios es correcto.

Por otra parte, y tal como se solicitó en el Comité de Seguridad y Salud, se ha constituido un grupo de trabajo en el que están representados la Dirección del Complejo, los jefes de servicio de Anatomía Patológica y Genética, profesionales de Enfermería, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales y los delegados de Prevención de Riesgos Laborales, que se reunirá cada vez que haya una reagudización de los síntomas

También el grupo de trabajo integrado por miembros de la dirección del centro sanitario, del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y profesionales del área de los laboratorios continúa con las reuniones para evaluar las medidas que se van adoptando en esta área y se realizan propuestas de mejora y se habilitó en la intranet un área de Transparencia donde se ha ido insertando todos los informes y actuaciones realizadas

Por su parte, el centro sanitario cumple con todas las demandas de información de la Inspección de Trabajo.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo viene realizando desde el pasado mes de noviembre de manera permanente y constante actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, del equipamiento y realizando mediciones.

El servicio de Anatomía Patológica es un servicio central fundamental para el funcionamiento del centro hospitalario, donde se realizan los diagnósticos de certeza sobre muestras de pacientes obtenidas mediante biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y punciones. Este diagnóstico seguro es imprescindible para poder establecer el tratamiento médico-quirúrgico adecuado a cada paciente, no solo en los casos de cáncer sino en prácticamente cualquier patología.

En el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo se procesan más de 55.000 muestras al año, lo cual supone entre 200 y 300 muestras al día, siendo aproximadamente la mitad de ellas de resolución preferente por sospecha de malignidad.

Un cierre de este laboratorio en cualquiera de sus secciones conlleva retrasos en la obtención de diagnósticos e inicio de tratamientos en los pacientes, aumento de los tiempos de ingreso en hospitalización, aumento consecuente de las listas de espera de consultas y quirófanos por el retraso en la resolución de los pacientes, así como desajustes en la planificación y gestión hospitalaria, ha informado el hospital en nota de prensa.