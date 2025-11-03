Suscribete a
Descubre aquí toda la programación de la Semana de la Infancia 2025 en Toledo

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha detallado algunas de las más de una treintena de actividades que se van a desarrollar, centradas en la cultura, la educación y la protección digital de niños y jóvenes

Marisol Illescas, concejal de Servicios Sociales
Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo ha dado a conocer la programación de la Semana de la Infancia 2025, que se celebrará del 7 al 25 de noviembre con el lema «Derechos ON, Riesgos OFF» y el hashtag #EnciendeTusDerechos. La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia ... y Mayores, Marisol Illescas, ha detallado una serie de actividades centradas en la cultura, la educación y la protección digital de niños y jóvenes, en un evento que promete ser uno de los más completos y ambiciosos de los últimos años.

