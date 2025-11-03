Descubre aquí toda la programación de la Semana de la Infancia 2025 en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha dado a conocer la programación de la Semana de la Infancia 2025, que se celebrará del 7 al 25 de noviembre con el lema «Derechos ON, Riesgos OFF» y el hashtag #EnciendeTusDerechos. La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia ... y Mayores, Marisol Illescas, ha detallado una serie de actividades centradas en la cultura, la educación y la protección digital de niños y jóvenes, en un evento que promete ser uno de los más completos y ambiciosos de los últimos años.

La programación incluye más de 30 actividades gratuitas dirigidas a niños, adolescentes y familias. Talleres, espectáculos, rutas culturales, charlas y acciones participativas serán algunas de las opciones para disfrutar de este evento, cuyo foco principal está en los derechos de la infancia, la convivencia y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

«Se trata de una programación muy completa, en la que hemos apostado sobre todo por la cultura, el teatro, el patrimonio cultural y, sobre todo, por la educación en temas que nos preocupan mucho a padres y madres, como es el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos», ha explicado Illescas durante la presentación. Aquí se puede consultar la programación.

Entre los objetivos más destacados de esta edición se encuentran la promoción de los derechos fundamentales de los menores, como el derecho a la privacidad, a la información, a la participación, a no ser discriminados y a la seguridad digital. Estos temas están alineados con los retos que Unicef ha planteado para este año en materia de protección infantil y el uso seguro de la tecnología.

Una de las actividades más destacadas será el Curso de Competencias Digitales CODI, que se llevará a cabo los días 8, 22 y 29 de noviembre en colaboración con la Asociación de Vecinos Río Chico y Spiral Ocio y Educación. Este curso tiene como objetivo formar a los jóvenes y a las familias en el uso responsable y saludable de la tecnología. Para incentivar la participación, se realizará un sorteo de un iPad entre los asistentes a cada una de las convocatorias.

Illescas también ha subrayado la importancia de la colaboración con el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo, un órgano compuesto por representantes de la mayoría de los centros escolares de la ciudad. Este consejo asesora sobre las principales preocupaciones de los niños y adolescentes, aportando una visión directa de sus deseos, críticas y propuestas sobre los temas más relevantes para ellos.

Entre las actividades destacadas de la Semana de la Infancia se encuentran el Pleno Municipal Infantil y Adolescente, el teatro familiar «Una canción de papá», el concierto «Un viaje a Disneyland», rutas culturales por el patrimonio de Toledo, talleres STEAM y de robótica infantil, además de jornadas sobre protección digital y primeros auxilios psicológicos.

La programación también incluirá la Gran Fiesta «Jugamos a lo grande sin tecnologías» en el Parque de Recaredo, una actividad para que los niños y jóvenes disfruten de juegos tradicionales sin la intervención de dispositivos digitales.

Como acto simbólico, los principales monumentos de Toledo se iluminarán de azul durante la Semana de la Infancia en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, dando visibilidad a la importancia de los derechos de los menores y su protección.

Con una variada oferta de actividades que involucra a toda la familia, la Semana de la Infancia 2025 de Toledo se perfila como una cita clave para promover la cultura, la educación y, sobre todo, la seguridad digital de los más pequeños en un mundo cada vez más tecnológico.