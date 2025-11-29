Desarticulada una red de estafadores radicada en Toledo y Cáceres especializada en los timos del 'tocomocho' y la 'estampita'

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas mediante los métodos del 'tocomocho' y la 'estampita', que operaba en diversas provincias del país y que seleccionaba principalmente a víctimas de edad avanzada.

La operación, enmarcada en el Plan Mayor de Seguridad, ... se ha saldado con seis detenidos y tres investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones comenzaron a finales del verano pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de dos robos con violencia cometidos en la localidad sevillana de Lebrija. A partir de ahí, los equipos encargados del caso identificaron a los integrantes de la organización, que actuaban de forma itinerante por todo el territorio nacional. Su objetivo eran personas mayores, especialmente vulnerables, a las que abordaban utilizando las técnicas clásicas del 'tocomocho' y 'la estampita'. En algunos casos, los delincuentes llegaron a emplear violencia e intimidación y, según han constatado las pruebas analíticas, utilizaron sumisión química al menos sobre una de las víctimas. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.

La colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) fue clave para avanzar en la identificación de los miembros del grupo, al que se le atribuyen numerosos hechos delictivos cometidos en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. No se descarta que existan más casos en otras zonas del país.

20.000 euros en efectivo y varias armas

Durante la operación, los agentes llevaron a cabo nueve entradas y registros en inmuebles vinculados a los implicados: dos en Toledo y siete en Cáceres. En ellos se intervino aproximadamente 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, además de dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para perpetrar las estafas. Entre lo incautado destaca un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una gran cantidad de munición.

La investigación continúa abierta y los agentes están trabajando para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y objetos recuperados. Los detenidos, junto con las diligencias y el material intervenido, han sido puestos a disposición judicial.