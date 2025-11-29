Suscribete a
ABC Premium

operación de la guardia civil

Desarticulada una red de estafadores radicada en Toledo y Cáceres especializada en los timos del 'tocomocho' y la 'estampita'

'operación nebrimocho'

Seis detenidos y tres investigados por estafar a personas mayores en varias provincias. La Guardia Civil ha intervenido armas y 20.000 euros y ha recuperado gran cantidad de joyas

Un trabajador de banca logra frustrar en Toledo una estafa a una octogenaria por el método del 'tocomocho'

Imagen de los estafadores en plena acción
Imagen de los estafadores en plena acción

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas mediante los métodos del 'tocomocho' y la 'estampita', que operaba en diversas provincias del país y que seleccionaba principalmente a víctimas de edad avanzada.

La operación, enmarcada en el Plan Mayor de Seguridad, ... se ha saldado con seis detenidos y tres investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app