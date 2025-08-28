Desalojados una veintena de vecinos tras declararse un incendio en la cocina de una vivienda en Toledo
El fuego se ha producido pasadas las 23:30 horas de este miércoles en un edificio de la calle Levante, en el barrio de Palomarejos
Una veintena de personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas a causa de la gran cantidad de humo generado tras el incendio de una cocina en un edificio situado en la calle Levante, en Toledo.
Fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha han informado que los hechos se han producido pasadas las 23.30 horas de este miércoles.
En el operativo de emergencias movilizado por el 112 han participado bomberos, que tras apagar el fuego y ventilar el edificio permitieron el regreso de los desalojados, además de agentes de Policía Local y Policía Nacional, y una UVI en preventivo.
