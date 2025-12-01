Suscribete a
El derecho a comprar el pan o ir a la farmacia: cuando la accesibilidad es un lujo

Las personas con discapacidad toman el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y alzan su voz desde la tribuna para hablar de empatía, inclusión y, sobre todo, de dignidad

El presidente del Parlamento, Pablo Bellido, anuncia nuevas medidas de accesibilidad, como el subtitulado de todos los plenos para personas sordas y una maqueta tiflológica de la sede de San Gil para personas invidentes

Cermi lleva a las Cortes las barreras que afrontan las personas con discapacidad

El Pleno social se ha celebrado en el Parlamento de Castilla-La Mancha, en el antiguo convento de San Gil
Valle Sánchez

TOLEDO

«Acompáñenme un día cualquiera: ir a por el pan, pasar por la farmacia, devolver un libro en la biblioteca. ¿Qué podría salir mal? Tengo la ley de mi parte, ¿no?». Con esta invitación directa y brutalmente sencilla, José Raúl Pérez Cordero, de ASEM ... Castilla-La Mancha, ha roto el silencio del salón de plenos del convento de San Gil, en Toledo, en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo que siguió fue un crudo relato de una realidad cotidiana: bordillos imposibles, aceras bloqueadas por farolas, obras sin itinerarios alternativos, puertas que no puede abrir, un ascensor averiado desde hace semanas, una plaza de aparcamiento ocupada por quien no debería. Y una dura conclusión: «Cualquier día de cualquier persona con discapacidad es así. Vivimos en modo difícil».

