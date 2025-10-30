1-6: El Yuncos plantó cara al Rayo Vallecano en la Copa del Rey hasta que Fran Pérez quiso

El partido empezó con un sorprendente dominio del CD Yuncos que pudo derivar en el 1-0 en sendos remates de Óscar y Adri que no fueron gol por muy poco. A la tercera fue la vencida y, de esta manera, en el minuto ... 26 hubo un grave error entre Balliu y Jozhua del que se aprovechó Aarón para marcar a puerta vacía. El gol fue recibido con gran algarabía por parte de la afición del Yuncos, pero la alegría apenas diez minutos.

Pasada por poco la primera media de juego apareció en el Villa de Yuncos un tal Fran Pérez para, en un abrir y cerrar de ojos, voltear el marcador con un hat-trick en apenas seis minutos. En el 36 llegó un buen centro de Camello que remató sin parar en el segundo palo para establecer el empate. Sin tiempo para el respiro, el equipo de la franja se puso con ventaja en el marcador con una diana a la media vuelta y por alto en el 38. Y para cerrar su noche triunfal, el extremo marcó el 1-3 en el 42 con un disparo de rosca que llevó el balón a una de las escuadras.

El Yuncos había hecho lo más difícil, similar a lo del Toledo frente al Sevilla el día anterior, pero la eliminatoria estaba ya sentenciada al llegar al descanso.

Tras la reanudación, llegaron otros tres goles del Rayo Vallecano, anotados por Gumbau, Trejo y Camello en los minutos 55, 72 y 81, respectivamente. Los dos primeros a través de fuertes disparos, mientras que el de Camello fue marcado en la línea de gol a centro de Balliu.

Por su parte, el CD Yuncos pudo marcar un segundo tanto a Cárdenas en un mano a mano de Josito que abortó el meta visitante en el 68 y en un remate a bocajarro de Adri que salió desviado por poco en el 88.

- CD Yuncos: Nico; Jimeno, Caño, Alome, Carlos (Borja, m. 74); Antonio (Juan Navarro, m. 63), Óscar (Pedro, m. 54), Aarón (Josito, m. 54), Mini (Enzo, m. 54); Adri y Rober.

- Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Pathé Ciss (Unai López, m. 71), Jozhua, De las Sías; Isi (Álvaro García, m. 71), Óscar Valentín, Gumbau, Trejo; Camello y Fran Pérez (Becerra, m. 60).

Árbitro: José Luis Munuera. Comité andaluz. Amarilla local a Mini. Por parte visitante, a Óscar Valentín.

Goles: 1-0, m. 26: Aarón: 1-1, m. 36: Fran Pérez; 1-2, m. 38: Fran Pérez; 1-3, m. 42: Fran Pérez: 1-4, m. 55: Gumbau; 1-5, m. 72: Trejo; 1-6, m. 81: Camello.

Incidencias: partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el Complejo Deportivo Villa de Yuncos antes unos 5.000 espectadores. Estuvieron los presidentes de ambos clubes, José Ignacio Barales y Raúl Martín Presa, además del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y el restaurador illescano Pepe Rodríguez. Otro rostro conocido en la tribuna de honor era el de Paco Buyo, quien fuera portero del Real Madrid.

El CD Quintanar del Rey pasa en los penaltis

Por otro lado, el CD Quintanar del Rey, de Segunda RFEF, superó al UD Ibiza, de Primera RFEF, en los penaltis tras el empate a uno del tiempo reglamentario. Ernesto Gómez puso el 0-1 en el minuto 11 y Jaime Lorente igualó la contienda de penalti en el 16. El marcador no se movió en la prórroga, mientras que en la tanda fatídica los cuatro jugadores conquenses que tiraron acertaron y en el Ibiza fallaron Medina y Bebé.