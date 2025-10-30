Suscribete a
1-6: El Yuncos plantó cara al Rayo Vallecano en la Copa del Rey hasta que Fran Pérez quiso

Pese al resultado adverso, hubo fiesta local con medio pueblo en las gradas para ver a sus chavales contra un Primera

Los jugadores del Yuncos celebran el 1-0, obra de Aarón
Los jugadores del Yuncos celebran el 1-0, obra de Aarón

B. Cervantes

Toledo

El partido empezó con un sorprendente dominio del CD Yuncos que pudo derivar en el 1-0 en sendos remates de Óscar y Adri que no fueron gol por muy poco. A la tercera fue la vencida y, de esta manera, en el minuto ... 26 hubo un grave error entre Balliu y Jozhua del que se aprovechó Aarón para marcar a puerta vacía. El gol fue recibido con gran algarabía por parte de la afición del Yuncos, pero la alegría apenas diez minutos.

