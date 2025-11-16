Suscribete a
fútbol/tercera rfef

3-1: Victoria de un invicto Toledo ante un incómodo Villarrobledo

Un gol de Luis Molina y dos de Friaza valen tres puntos para esperar la gran batalla del próximo sábado en Ciudad Real

0-0: El CD Toledo sigue invicto, pero pierde el liderato en Albacete

El ariete madrileño Luis Molina celebra el 1-0 en la matinal de este domingo
El ariete madrileño Luis Molina celebra el 1-0 en la matinal de este domingo Cd Toledo

B. Cervantes

Toledo

Sigue invicto el CD Toledo después de superar por 3-1 al CP Villarrobledo en una matinal de domingo con mucho ambiente futbolero en el Salto del Caballo. Un gol del madrileño Luis Molina y dos del sevillano Joselu Friaza valieron para ... el triunfo de la escuadra verde ante un incómodo Villarrobledo, que, incluso, llegó a empatar la batalla en los primeros compases de la segunda mitad. El CD Toledo tendrá el próximo sábado (17.00 horas) una cita muy importante en Ciudad Real contra el Manchego, conjunto que es el actual líder de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre los verdes. Duelo en la cumbre, por tanto.

