3-1: Victoria de un invicto Toledo ante un incómodo Villarrobledo

Sigue invicto el CD Toledo después de superar por 3-1 al CP Villarrobledo en una matinal de domingo con mucho ambiente futbolero en el Salto del Caballo. Un gol del madrileño Luis Molina y dos del sevillano Joselu Friaza valieron para ... el triunfo de la escuadra verde ante un incómodo Villarrobledo, que, incluso, llegó a empatar la batalla en los primeros compases de la segunda mitad. El CD Toledo tendrá el próximo sábado (17.00 horas) una cita muy importante en Ciudad Real contra el Manchego, conjunto que es el actual líder de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre los verdes. Duelo en la cumbre, por tanto.

La primera media hora de juego transcurrió plácida sobre el embarrado terreno de juego del Salto del Caballo. Un disparo de Colastra que salió desviado por poco y otro de Friaza que corrió la misma suerte fueron las dos jugadas que alteraron un poco el pulso a los espectadores.

Avanzaba el partido y el Toledo empezó a ser el dominador del mismo. De esta manera, Barroso casi pone el 1-0 en el marcador en el lanzamiento de una falta en el minuto 22. Y en la jugada siguiente, Luis Molina estrelló un balón en el larguero tras un barullo en el área visitante.

Pasada por poco la primera media hora de juego, se reclamó penalti por una clara mano de Venegas, pero el colegiado entendió que el defensa visitante la tenía pegada en el cuerpo. El Toledo se estaba ya mereciendo el 1-0 hasta que llegó en el minuto 34. Fue como consecuencia de un potente centro-chut de Rosell que empujó a la red con la cabeza Luis Molina en boca de gol.

Tras el paso por los vestuarios, empató pronto la contienda el CP Villarrobledo, minuto 54, a raíz de una internada por la izquierda de Fode que finalizó con éxito para batir a Christian Gómez por bajo.

Reaccionó rápido el equipo capitalino y cuando se cumplía la hora de juego de la segunda parte se puso con ventaja de nuevo en el marcador merced a una espectacular volea de Friaza tras cesión de cabeza de Luis Molina. De aquí al final del partido lo intentó el equipo roblense, pero sin el suficiente fútbol ofensivo para llegar al empate. Y, además, ya en la prolongación, un error en salida de balón en campo propio del conjunto visitante lo aprovechó Friaza para mandar el esférico a la red de gran disparo por alto con su pierna buena, la zurda.

Ficha técnica del partido

CD Toledo: Christian Gómez; Barroso, Adri López (Stevens, m. 64), Brunet, Nader (Willy, m. 64), Luna; Kike Peña (Neco, m. 74), Nanclares, Rosell (Hornero, m. 64); Luis Molina (Adrián Jesús, m. 85) y Friaza.

CP Villarrobledo: Javi; Gato, Juanda (Joel, m. 75), Venegas, Junior; Eteki, Juan (Solcan, m. 75), Omar (Radu, m. 83), Colastra (Cissé, m. 64); Fode y Brian.

Árbitro: Marcos-Alberca Lizcano. Delegación de Ciudad Real. Amarillas a los visitantes Omar y Gato.

Goles: 1-0, m. 34: Luis Molina; 1-.1, m, 54: Fode; 2-1, m. 60: Friaza; 3-1, m. 94: Friaza.

Incidencias: Partido de la jornada número 11 del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado este domingo en el Salto del Caballo en horario matinal ante 2.558 espectadores (cifra oficial).