Deportes / fútbol

0-0: El CD Toledo sigue invicto, pero pierde el liderato en Albacete

jornada 10 del grupo xviii de tercera rfef

Los verdes se salvaron en la primera parte y fueron mejores en la segunda. Empate justo

CD TOledo

B. Cervantes

El CD Toledo sigue con su condición de invicto tras el empate a cero frente al Atlético Albacete, un rival con el que había sufrido dos derrotas por 1-0 en sus últimas visitas. La igualada de la escuadra verde, en esta tarde ... de domingo vestida de negro completo, le hace perder el liderato de la clasificación en favor del CD Manchego, ahora dos puntos por encima y un rival con el que tendrá que medir sus fuerzas dentro de dos jornadas en terreno ciudadrealeño. Antes, el Toledo recibirá en el Salto del Caballo al CP Villarrobledo, mientras que el Manchego visitará a un Cazalegas en zona de descenso. Por su parte, el filial del Albacete se mantiene en zona de 'play off'.

