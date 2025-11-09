0-0: El CD Toledo sigue invicto, pero pierde el liderato en Albacete

El CD Toledo sigue con su condición de invicto tras el empate a cero frente al Atlético Albacete, un rival con el que había sufrido dos derrotas por 1-0 en sus últimas visitas. La igualada de la escuadra verde, en esta tarde ... de domingo vestida de negro completo, le hace perder el liderato de la clasificación en favor del CD Manchego, ahora dos puntos por encima y un rival con el que tendrá que medir sus fuerzas dentro de dos jornadas en terreno ciudadrealeño. Antes, el Toledo recibirá en el Salto del Caballo al CP Villarrobledo, mientras que el Manchego visitará a un Cazalegas en zona de descenso. Por su parte, el filial del Albacete se mantiene en zona de 'play off'.

El inicio de partido fue descorazonador para el CD Toledo. Al llegar al minuto 10 tuvo Parra una ocasión muy clara para ubicar el 1-0 en el marcador con un remate de cabeza que se le marchó desviado cuando estaba en condición óptima para marcar. En esta jugada cayó lesionado Poveda al intentar evitar el remate de Parra y tuvo que ser sustituido por el joven Adri López. La lesión de Poveda parece grave, en principio, ya que salió del terreno de juego con una cojera alarmante.

En el 31 se produjo la ocasión más clara de gol del encuentro. Fue como consecuencia de un pase medido de Parra sobre Dani Bernabéu, que le dejó desmarcado delante de la portería toledana. El lateral albaceteño mandó el balón alto con todo a su favor. Por su parte, el Toledo no tuvo apenas fútbol ofensivo en esta primera mitad.

Tras la reanudación, cambió por completo el panorama del partido. El Toledo empezó a ser dominador del balón, lo que derivó en que dispusiera de una buena ocasión de gol ya en el 47, pero el disparo de Friaza lo rechazó con muchos apuros Yeray enviando el balón a saque de esquina. En los minutos 56 y 77 reclamó penalti el Toledo en unas manos de David Bernabéu y en un derribo de Vicente sobre Neco, unas acciones muy dudosas y que el árbitro no castigó. Hasta el final del encuentro, el Toledo pareció más cerca de llevarse la victoria, pero sin mucha convicción que se diga.

- Atlético Albacete: Yeray; Jerez, Vicente, Gabri, Bernabéu; Rubén Moreno (Salas, min. 84), Usero (De Vicente, min. 84), Alonso (Airam, min. 77), Dieguito; Parra (Ares, min. 73) y Álvaro.

- CD Toledo: Christian Gómez; Stevens, Brunet, Poveda (Adri López, m. 15), Adrián Jesús (Rosell, m. 67); Chupi (Kike Peña, m. 67), Nanclares, Narbona (Meneses, m. 67); Willy (Molina, m. 77) y Friaza.

Arbitro: Ciruelos Esteban. Delegación de Guadalajara. Amarilla a los locales Parra, Álvaro, Alonso y Vicente. Por parte del Toledo, a Adrián Jesús, Narbona., Stevens y Chupi.

Goles: no hubo.

Incidencias: partido de la décima jornada del grupo XVIII de Tercera RFEF, disputado en la tarde de este domingo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta ante unos 500 espectadores. Unos 50 seguidores del CD Toledo en las gradas.