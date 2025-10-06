El CD Toledo ya tiene rival en la Copa del Rey: Sevilla FC

Se ha celebrado este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey , con seis equipos de Castilla-La Mancha en el bombo. Estos han sido los emparejamientos: - CD Toledo-Sevilla FC- CD Yuncos-Rayo Vallecano- UD San Fernando-Albacete Balompié- Rayo Majadahonda-CF Talavera- CD Quintanar del Rey-UD Ibiza- Deportivo Guadalajara-CP CacereñoLos partidos se jugarán la última semana de octubre: martes 28, miércoles 29 o jueves 30.
