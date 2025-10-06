Suscribete a
El CD Toledo ya tiene rival en la Copa del Rey: Sevilla FC

Además, competirán otros cinco equipos de Castilla-La Mancha: Yuncos-Rayo Vallecano, San Fernando-Albacete, Rayo Majadahonda-Talavera, Quintanar del Rey-Ibiza y Guadalajara-Cacereño

Cristian ELEZ

J. A. Pérez

Toledo

Se ha celebrado este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con seis equipos de Castilla-La Mancha en el bombo. Estos han sido los emparejamientos:

- CD Toledo-Sevilla FC

- CD Yuncos-Rayo Vallecano

- UD San Fernando-Albacete Balompié

- Rayo Majadahonda-CF Talavera

- CD Quintanar del Rey-UD Ibiza

- Deportivo Guadalajara-CP Cacereño

Los partidos se jugarán la última semana de octubre: martes 28, miércoles 29 o jueves 30.

