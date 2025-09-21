0-0: Al CD Toledo se le resiste la victoria y suma un pobre punto en Azuqueca

Pues está visto que al CD Toledo le está costando un mundo encontrar el camino de la victoria, al menos en el campeonato de Liga. La escuadra verde, este domingo con camiseta blanca, arrancó un pobre empate de su visita al CD Azuqueca tras la disputa de un partido muy emocionante y de poco fútbol de nivel. La verdad es que el equipo capitalino rozó el triunfo en el tramo final de la batalla, pero Gonzalo Saiz y Luis Molina erraron dos goles muy claros. En la primera parte, la habían tenido los azudenses en las botas de Vera, mientras que el visitante Neco no encontró portería con todo a su favor. Así pues, el Toledo suma tres puntos después de tres partidos, mientras que el Azuqueca alcanza las siete unidades en la tabla.

Tras unos compases iniciales de dominio alterno, el equipo rojinegro tuvo una buena opción para ponerse con 1-0 por medio de un disparo mortal de necesidad de Vera que salvó in extremis Christian Gómez en el minuto 12. En el área contraria, eecién cumplida la primera media hora de juego, una arrancada de Neco la concluyó con un disparo desde la frontal que se le marchó desviado. El delantero cántabro pecó de individualismo en esa jugada, ya que tenía al lado a Luis Molina completamente desmarcado.

Tras la reanudación, el Toledo se hizo dueño del partido ante un adversario al que el empate inicial ya le iba bien. De esta manera, Gonzalo se escapó por la banda derecha y lanzó un tiro con la derecha que salió muy cruzado cuando Luis Molina y Friaza esperaban en el punto de penalti una cesión del centrocampista de Huerta de Valdecarábanos. Y ya en el minuto 88, Luis Molina se encontró un balón suelto en el área y soltó un derechazo que se topó con una buena intervención que evitó el 0-1.

- CD Azuqueca: Montesinos; Peñalvo (Vega, m. 46), Gironda, De Prada, Sanjo (Álvaro, m. 66), Beltre; Jorge Saz (Carlos Gómez, m. 46), Redondo (Nico Muñoz, m. 46), Hervías; Bamba (Róber, m. 83) y Vera.

- CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa, Nader, Luna, Adrián Jesús (Hornero, m. 70); Chupi (Gonzalo, m. 58), Nanclares, Willy (Bala, m. 70), Neco (Barroso, m. 70); Friaza (Brunet, m. 83) y Molina.

Árbitro: Tercero Campos. Delegación de Albacete. Amarilla a los locales Vera y Vega. Por parte visitante, a De la Rosa.

Goles: no hubo

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF, disputado este domingo por la tarde en el campo municipal San Miguel ante unos 800 espectadores. Unos 200 seguidores del CD Toledo en las gradas. El CD Azuqueca dejó entrada gratis al público para este partido, ya que estos días se celebran las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Soledad.