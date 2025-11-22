1-1: El CD Toledo pierde una oportunidad de oro para asaltar el liderato

El CD Toledo perdió una oportunidad de oro este sábado para asaltar el liderato al cosechar un triste empate a uno en su visita al CD Manchego Ciudad Real. Por tanto, tras el duelo entre el primero y el segundo de la tabla, los ... locales mantienen la ventaja de dos puntos.

Sin embargo, cualquiera lo hubiera dicho en el minuto tres cuando Karamoko Bamba le dio un manotazo a Nanclares en una jugada a balón parado y dejó a su equipo con diez. Así pues, los verdes -en Ciudad Real vistieron de blanco, su segunda equipación- jugaron todo el partido en superioridad y aún se les puso más de cara con el 0-1, en el minuto 16, de Luis Friaza a pase de Gonzalo y tras cruzarla con la zurda.

Debían haber ido a por el 0-2 los toledanos, pero se conformaron, pecaron de ambición y ya Duarte avisó en el primer tiempo con un balón al poste. Menos piedad tendría Juan Pliego en el 64, inventándose una vaselina para hacer el 1-1 y afianzar el liderato, una semana más, del Manchego.

El Toledo continúa invicto sí, pero fuera del Salto del Caballo ha ganado un partido y ha empatado cinco. Toca reflexionar.

- CD Manchego Ciudad Real: Cheikh Sarr, Jorge Caicedo, Leo Llanos, Gonzalo Ochoaizpur, José Ramón (Bertuzzi, m. 87), Fran Duarte, David Flores, Juan Pliego (Paulinho, m. 75), Pablo Murillo, Pablo Checa (Carri, m. 75) y Bamba.

- CD Toledo: Christian, Stevens (Víctor Barroso, m. 61), Nanclares (Chupi, m. 77), Nader, Friaza, Enrique (Adrián Jesús, m. 61), Gonzalo, Willy (Baladía, m. 83), Neco Rubayo, Brunet, Rosell (Hornero, m. 83).

Árbitro: Alberto Pérez Sánchez. Amarillas a los locales David Flores, Leo Llanos y Checa. Vio la roja directa Bamba en el minuto 3. Por parte visitante, a Stevens, Brunet y Barroso.

Goles: 0-1, m. 16: Friaza; 1-1, m. 64: Juan Pliego.

Incidencias: duodécima jornada de Tercera RFEF. Unos 2.200 espectadores en el Polideportivo Juan Carlos I. De ellos, más de 200 del Toledo.

Villacañas y Tarancón vencen y están al acecho

Este sábado se disputaron otros tres partidos de la jornada 12 en Tercera RFEF. El Villacañas ganó 2-0 al Huracán de Balazote, el Tarancón se impuso con autoridad al Villarrubia (3-0) e Illescas y Cazalegas empataron a uno. Tarancón y Villacañas suman 22 puntos para ser tercero y cuarto en una clasificación que lidera el Manchego con 26, seguido por el Toledo con 24. Mientras, Calvo Sotelo y Atlético Albacete tienen 20 y juegan este domingo.