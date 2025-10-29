Suscribete a
1-4: El CD Toledo gozó cuatro minutos y disfrutó el resto del partido

Brunet adelantó a los verdes, haciendo delirar a la afición, pero el Sevilla empató pronto para acabar goleando

Momento en el que Brunet marcó el 1-0, llevando el delirio a las gradas del Salto del Caballo
Momento en el que Brunet marcó el 1-0, llevando el delirio a las gradas del Salto del Caballo
Juan Antonio Pérez

Durante cuatro minutos, el CD Toledo y los más de 6.600 aficionados que bajo la lluvia empujaban a los suyos desde las apretujadas gradas del Salto del Caballo, con el Alcázar de testigo privilegiado allá en uno de los fondos, se creyeron que ... era posible eliminar al Sevilla Fútbol Club. Que vale que ya no gana la Europa League como el que saca a pasear al perro y que lleva unos años tristón, y que vale también que puso a los suplentes y a alguno del filial en el once, pero que no deja de ser un equipo de Primera división con 120 millones de euros de presupuesto anual.

