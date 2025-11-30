4-0: El Toledo golpea con fuerza a un Illescas que mereció más

El CD Toledo sigue invicto tras 13 jornadas ya disputadas en el campeonato. Los verdes lograron un contundente y engañoso 4-0 frente a un CD Illescas sin suerte ni acierto ante a la portería local, sobre todo, en la primera mitad de este ... derbi provincial. La pegada de la escuadra inquilina del Salto del Caballo fue determinante para conseguir una victoria más sufrida de lo que el marcador sentenció.

Ya en el minuto cuatro pudo llegar el 0-1 como consecuencia de un centro lateral envenenado de Perujo que llevó el esférico al larguero tras un desvío apurado de Christian Gómez. Del 0-1 se pasó al 1-0 en el cuando se rozaba el primer cuarto de hora del choque. Fue como consecuencia de un remate cruzado de Adrián Jesús tras un rechace en un saque de esquina.

Pudo empatar el Illescas en el minuto 26 tras un tiro de Marcos Martín que salió salto con la portería local desguarnecida. El Illescas agobiaba al Toledo y ello derivó en dos nuevas y claras opciones para la igualada. Así, en el minuto 33 un gran disparo de Hugo García no encontró el gol gracias al meta local. En la jugada siguiente fue Manzano quien envió el balón al larguero.

En el segundo tiempo

Tras la reanudación, más de lo mismo. El Toledo no encontraba su sitio en el campo ante un rival que seguía dominando, pero ya sin ocasiones claras de gol.

Y llegó el minuto 64 cuando Gonzalo Saiz soltó unos de su habituales y lejanos disparos desde la frontal que mandó el balón a la red por una de las ecuadras. Era el 2-0 y aquí se acabó el encuentro.

Eso sí, el conjunto verde redondeó su victoria con dos nuevas dianas. El 3-0 a raíz de una cesión de Neco que empalmó sin parar a la red Nader en el minuto 71. Y ya en el tiempo añadido, Poveda puso el 4-0 tras un rebote en un saque de falta lanzada por Barroso.