0-1: El Toledo gana en Villarrobledo sin brillantez, pero con mucho oficio

El CD Toledo ganó en este domingo por la tarde donde tenía que ganar sí o sí. La escuadra vede visitaba a un CP Villarrobledo metido en una grave crisis económica que ha derivado en que su plantilla, completamente nueva desde hace dos meses, haya bajado de nivel de forma evidente.

Un gol del defensa central Iván González en el minuto seis, al rematar en el segundo palo una falta lateral sacada por Mancebo, le valió al conjunto capitalino para la victoria frente a un rival que solo puso entusiasmo sobre en el terreno de juego.

Debutaba en el banquillo de los verdes Miguel Falcón, técnico toledano que sustituyó el pasado martes al cesado Alfredo Santaelena, una decisión de línea continuista en el apartado deportivo del club del Salto del Caballo.

El CD Toledo no sufrió apenas en su visita al estadio Virgen de la Caridad, de hecho, el meta Yelco Ramos fue un mero espectador del encuentro. Ahora bien, lo que no hizo de forma adecuada fue el no sentenciar la contienda con un segundo gol. Lo tuvo muy cerca Juan Mazzocchi, pero el ariete argentino se topó con un poste en su disparo en el minuto ocho y ya el 65 envió el esférico a las nubes con todo a su favor. En la primera jugada de la segunda parte Mancebo anotó un gol que fue anulado por un fuera de juego que pareció muy ajustado.

De cara a la próxima jornada, el CD Toledo recibirá al Manchego de Ciudad Real y el CP Villarrobledo visitará la provincia de Toledo para jugar, en el campo municipal 'Ángel Luengo Garro', contra el CD Noblejas.

Ficha técnica

CP Villarrobledo: Caserta; Mehdi, Moreno, Jorge Santos, Ángel Ortiz (Miguel, m. 75); Tarek, Vitinho (Enzo, m. 69), Arango (Barragán, m. 87), Gonzalo; Badr (Kike Escolano, m. 75) y Escribano.

CD Toledo: Yelco Ramos; Angelito, Iván González, Kupen, Luna; Chupi (Kofi, m. 61), Mancebo, Caturla (Mauri, m. 69), Álvaro Díaz (Óscar Gómez, m. 87); Mazzocchi y Zourdine (Rodri, m. 69).

Árbitro: González del Campo López-Menchero. Delegación de Ciudad Real). Tarjeta amarilla a los locales Mehdi, Pablo (en el banquillo) y Enzo. Por parte del Toledo, a Kofi y Mancebo.

Gol: 0-1, m. 6: Iván González.

Incidencias: Partido de la jornada 29 del Grupo XVIII disputado en horario de tarde en el estadio Virgen de la Caridad ante unos 400 espectadores.

Resultados y clasificación

El resto de resultados fueron Manchego de Ciudad Real, 4-CD Valdepeñas, 2; CD Tarancón, 2-Calvo Sotelo de Puertollano, 0; CD Villacañas, 3-Huracán de Balazote, 0; Villarrubia CF, 3-CD Pedroñeras, 3; CD Marchamalo, 1-Atlético Albacete, 1; CD Cazalegas, 2-Manzanares CF, 1; CD Quintanar del Rey, 1-CD Azuqueca, 1; y UD Socuéllamos, 3-CD Noblejas, 1.

Lidera la clasificación el Villacañas con 55 puntos y sería el equipo que ascendería a Segunda RFEF. Le siguen Quintanar del Rey (54), Toledo (51), Socuéllamos (51) y Atlético Albacete (50), los cuatro equipos que jugarían el play-off. A continuación, figuran Tarancón (48), Huracán de Balazote (48), Cazalegas (45), Villarrubia (40), Pedroñeras (39), Manchego de Ciudad Real (36), Calvo Sotelo de Puertollano (36), Azuqueca (35), Marchamalo (31) y Villarrobledo (30). Las plazas de descenso son para Valdepeñas (22), Noblejas (16) y Manzanares (15, equipo ya descendido a Preferente).

