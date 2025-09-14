1-1: Al Toledo se le escapa el triunfo en un final muy emotivo

El CD Toledo no pasó de un empate ante un buen Villarrubia CF tras la disputa de un partido que se le puso bien a la escuadra verde con un gran gol de cabeza anotado por Neco tras asistencia de Luis Molina en el minuto 21.

Casi al final de la primera mitad fue expulsado por dos ingenuas tarjetas amarillas el joven central Adri López, circunstancia que fue un lastre para el Toledo en lo que restaba de encuentro. Solo asustó el Villarrubia en el primer tiempo en un buen remate de cabeza de Álex Jiménez que salvó de forma milagrosa el meta Christian Gómez en el minuto 15. En la última jugada del primer tiempo, Neco lanzó un obús que el meta visitante desvió de forma muy apurada.

Tras la reanudación, Friaza estuvo a punto de ubicar el 2-0 en el minuto 53, pero Álvaro salvó el gol. Por parte visitante la tuvo Julen en el minuto 73 con un disparo desviado en óptima posición.

Y ya en el minuto 86, Moi Boko firmó el empate tras regatear al meta local. El propio ariete visitante tuvo el 1-2 en sus botas en el minuto 96, pero se topó con una gran intervención de Christian Gómez.

Ficha técnica

CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa, Adri López, Poveda, Adrián Jesús; Willy (Chupi, m. 75), Nanclares (Narbona, m. 75), Meneses (Luna, m. 46), Neco (Nader, m. 65); Luis Molina (Gonzalo, m. 81) y Friaza

CF Villarrubia: Álvaro; Ligero (Casopero, m. 79), Álex Jiménez, Álex Díaz, Álex Pérez (Pana, m. 63); Pimentel, Benítez, Christian (Monroy, m. 74), Javi Pérez (Julen, m. 65); Moi Eboko y De la Cruz (Chinchu, m. 78).

Árbitro: Díaz-Portales Ruiz. Delegación de Albacete. Amarilla para los locales Adri López (dos, expulsado en el m. 43) y Adrián Jesús. Por parte visitante, a Benítez (dos, expulsado en el m. 80).

Goles: 1-0, m. 21: Neco; 1-1, m. 86: Moi Eboko

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado en horario de tarde en el Salto del Caballo ante 2.870 espectadores (cifra oficial). Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los socios del CD Toledo fallecidos en el transcurso de la pasada temporada. Además, antes del inicio del partido, el CD Toledo regaló una camiseta firmada por todos sus futbolistas al padre de Alfon, un joven abonado y seguidor del club verde que atraviesa un momento difícil.