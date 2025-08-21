1-1: El CD Toledo empata sobre la campana en Pozuelo El meta Quintela falló en el gol madrileño, mientras que Nanclares lanzó la falta directa con la que se igualó el partido tras tocar en un rival

Con empate a uno terminó este miércoles por la tarde el partido entre el CF Pozuelo madrileño y el CD Toledo, un amistoso de pretemporada en el que los dos goles fueron producto de errores groseros. El 1-0 local en el minuto 23 fue como consecuencia de una salida en falso del meta Quintela, que permitió un remate de cabeza cómodo del pivote madrileño. Mientras, el gol de los verdes llegó en la última jugada del encuentro tras un lanzamiento de falta directa al borde del área de Nanclares que desvió con la cabeza lo suficiente un futbolista local ubicado en la barrera.

El partido empezó con un dominio total del CD Toledo, rozando el 0-1 con un disparo de Luis Molina al larguero y con sendos remates de Willy y Chupi que no fueron gol por muy poco. Luego marcó el Pozuelo, recién ascendido a Tercera RFEF. Tras la reanudación, dominio absoluto del Toledo. De esta manera, hubo dos opciones muy claras para el empate por parte del debutante Barroso. Finalmente, Nanclares hizo justicia de forma agónica y se firmó la igualada para la escuadra que hoy vistió con su segundo uniforme.

- CD Toledo: Quintela; Alda, Íker, Adrián López, Moraleda; Chupi, Fran Gómez -se marchó lesionado- (Nader, m. 31), Gonzalo, Willy; Luis Molina y Neco. En la segunda mitad también jugaron: Stevens, Brunet, Poveda, Hornero, Nanclares, De la Rosa, Peña, Barroso, Friaza y Meneses.

El Toledo recibirá este sábado (20.00 horas, por CMM Play) a la UD Socuéllamos en la final del Trofeo de la Junta-Copa RFEF.

Amistosos del martes

- CD Marchamalo, 0-Deportivo Guadalajara, 0 (Trofeo Campiña. Ganó el Marchamalo en la tanda de penaltis por 5-4)

- CD Quintanar del Rey, 2 (Eric Iglesias y Antonio Fernández)-Real Jaén, 0

- CD Quintanar de la Orden, 0-Pedroñeras, 1 (Fran Estela) (Trofeo de Ferias)

- Talayuela, 1-CD Cazalegas, 1

Amistosos del miércoles

- CF Talavera, 2 (Marcos Moreno y Di Renzo, m. 44 y 57)-CDA Navalcarnero, (Mario, m. 38)

- UD Sanse B, 3-Villarrubia CF, 2

- AD Alcorcón B, 0-Deportivo Guadalajara B, 2

- CD Pedroñeras, 3 (Lucas. Rossi e Isma)-CD F Miguel Esteban, 1

- AD Campillo, 0-CD Tarancón, 5 (dos de Gabri, Recuenco, Cáceres y Cabellud)

- AD San Clemente, 0-CF La Solana, 0

- CD Illescas, 0-Atlético de Madrid C, 1

- Daimiel Racing Club, 0-CD Villacañas, 0

- Cieza, 2-Atlético Albacete, 2

Próximos partidos de pretemporada

- El CF Talavera visitará al Átlético Madrileño el próximo sábado (19.00 horas)

- El CD Guadalajara recibirá al Atlético Madrileño el próximo domingo (20.00 horas) en el Trofeo La Alcarria

- La Balompédica rendirá visita al Valencia Mestalla el próximo sábado (20.00 horas) en la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras que el CD Quintanar del Rey jugará en el San Marcos ante el CD Alcoyano (19.00 horas)