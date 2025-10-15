Suscribete a
2-4: El CD Toledo se despide con honores de la Copa Federación

La escuadra verde cayó en la prórroga ante el Orihuela, equipo de Segunda RFEF, tras un encuentro intenso en el Salto del Caballo

El CD Toledo se medirá en la Copa del Rey al Sevilla, con el que tiene un balance positivo

El conjunto verde plantó cara al Orihuela CF, rival de categoría superior, y solo cedió en la prórroga cd toledo

B. Cervantes

Toledo

El CD Toledo dijo adiós a la Copa Federación con la cabeza alta. El conjunto verde plantó cara al Orihuela CF, rival de categoría superior, y solo cedió en la prórroga (2-4) tras un partido vibrante, repleto de ocasiones y esfuerzo.

El ... choque no pudo comenzar mejor para los de Borja Bardera, que salieron decididos a dominar desde el pitido inicial. A los tres minutos, Barroso tuvo en sus botas el primer gol tras un centro raso, pero su disparo, con el portero batido, se estrelló en el poste. La insistencia tuvo premio poco después: en el minuto 7, Chupi aprovechó un rechace dentro del área para firmar el 1-0 y poner al Toledo por delante.

