2-4: El CD Toledo se despide con honores de la Copa Federación

El CD Toledo dijo adiós a la Copa Federación con la cabeza alta. El conjunto verde plantó cara al Orihuela CF, rival de categoría superior, y solo cedió en la prórroga (2-4) tras un partido vibrante, repleto de ocasiones y esfuerzo.

El ... choque no pudo comenzar mejor para los de Borja Bardera, que salieron decididos a dominar desde el pitido inicial. A los tres minutos, Barroso tuvo en sus botas el primer gol tras un centro raso, pero su disparo, con el portero batido, se estrelló en el poste. La insistencia tuvo premio poco después: en el minuto 7, Chupi aprovechó un rechace dentro del área para firmar el 1-0 y poner al Toledo por delante.

El Orihuela reaccionó con peligro al cuarto de hora, cuando Bensaad rozó el empate con un cabezazo que salió desviado por centímetros. El duelo entró en una fase más igualada, con llegadas en ambas áreas, hasta que en el tiempo añadido de la primera parte los visitantes encontraron premio: Guille aprovechó un barullo en el área y fusiló para el 1-1 con un potente disparo. Noticia Relacionada 2-0: Dos goles de Friaza dan un cómodo triunfo a un Toledo ante un Huracán solo voluntarioso B. Cervantes El conjunto verde fue superior al Huracán de Balazote en un partido dominado de principio a fin y ya piensa en el duelo copero frente al Orihuela CF Tras el descanso, el conjunto alicantino salió más enchufado y volteó el marcador nada más reanudarse el juego con un lanzamiento lejano de Pipa (1-2). Pese al golpe, el Toledo no se vino abajo. Reorganizó líneas, volvió a apretar arriba y logró el empate a los 55 minutos con un gran tanto del egipcio Nader, que empujó el balón al fondo de la red tras una buena jugada colectiva. Con el 2-2 se llegó al final del tiempo reglamentario, pero en la prórroga el físico y la eficacia del Orihuela marcaron la diferencia. Solsona adelantó a los visitantes nada más comenzar el tiempo extra (2-3), y ya en el minuto 111 sentenció el encuentro tras una cesión comprometida de Paqui, que el propio Solsona aprovechó para anotar el 2-4 definitivo. Aun así, el Toledo no bajó los brazos y tuvo la opción de recortar distancias en el minuto 118. Barroso dispuso de un penalti que detuvo el meta visitante, frustrando la última oportunidad de los toledanos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión