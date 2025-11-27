El CB Toledo derrota con autoridad al Albacete Basket en la gran final del Trofeo de la Junta

Por un contundente 69-96 derrotó el CB Toledo al Albacete Basket en la final del Trofeo de Baloncesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras la disputa de un partido celebrado este jueves por la noche en el pabellón 'Antonio ... Díaz-Miguel' de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, ante unos 700 espectadores.

En las semifinales de este Trofeo disputadas días atrás, el Albacete Basket había vencido al CB La Roda, mientras que el CB Toledo lo hacía ante el CB Talavera. El CB Toledo se adjudica por primera vez este Trofeo de la Junta por la cuatro veces que lo ha hecho ya el conjunto que dirige David Varela. La victoria del combinado que prepara Sergio Vicente fue conseguida a lo grande y ante un rival que partía como favorito para el triunfo.

En el primer cuarto del encuentro había ya en el luminoso una ventaja de 12 puntos para el equipo toledano, puntuación que se fue aumentando hasta llegar al descanso del choque con un marcador de 31-54. En esta primera mitad de esta gran final que hay que destacar el juego interior de Sergio Mendiola, quien con sus 15 puntos anotados dejó ya sin apenas opciones para que la escuadra albaceteña pudiera voltear el marcador. Mendiola acabó el partido con 23 puntos en su haber.

En esta gran final estuvieron presentes Carlos Yuste, director general de Deportes de la Junta; José Esteban Gálvez, presidente de la Federación de Baloncesto de CLM; Javier Ortega, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan; Rubén Lozano, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo; y Paco Sáez, vicerrector de la Universidad de CLM.

En otro orden de cosas, el Bueno Arenas Albacete Basket ocupa actualmente la segunda posición en la tabla del Grupo Este de Segunda FEB con un saldo favorable de 6-2, mientras que el conjunto toledano es sexto en la clasificación del Grupo Oeste con un balance equitativo de cuatro victorias y cuatro derrotas.

El próximo fin de semana hay jornada de descanso en Segunda FEB, una categoría que es la tercera del baloncesto español tras la ACB y la Primera FEB