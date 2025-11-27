Suscribete a
ABC Premium

El CB Toledo derrota con autoridad al Albacete Basket en la gran final del Trofeo de la Junta

El pabellón Antonio Díaz-Miguel de Alcázar de San Juan vibra con la superioridad del CB Toledo que dominó desde el inicio a un Albacete Basket superado en la final y que partía como favorito

El Club Baloncesto Toledo ultima detalles para el inicio de temporada y anuncia los abonos para la afición

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

El CB Toledo celebra el triunfo
El CB Toledo celebra el triunfo ABC

B. C.

Toledo

Por un contundente 69-96 derrotó el CB Toledo al Albacete Basket en la final del Trofeo de Baloncesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras la disputa de un partido celebrado este jueves por la noche en el pabellón 'Antonio ... Díaz-Miguel' de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, ante unos 700 espectadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app