«Toledo, el Casco y de noche, esa es la clave del éxito de La Nocturna»

Agotados, pero felices. Así iban alcanzando la meta de la plaza de Zocodover los miles de corredores que en la anochecida de este sábado completaron La Nocturna de Toledo Gran Premio Santander, «el evento deportivo más importante de la ciudad, junto con la San ... Silvestre», dixit el alcalde, Carlos Velázquez, que no se había perdido ninguna de las 17 ediciones previas y que, por lesión, no pudo calzarse las zapatillas rosas diseñadas por Joma a tal efecto.

Ganaron los kenianos Daniel Lemayian y Purity Chepchirchir, con 27:52 y 30:32, respectivamente. Segundo y tercero fueron Adrián Villa (28:18) y Gonzalo Ferrando (28:44) en categoría masculina; y Ana Hernández (32:32) y María del Carmen Risueño (34:56) en la femenina. Y entre los veteranos se impusieron Ignacio Jesús Rodríguez (30:27) y Carmen Ballesteros (38:15).

Con una temporada agradable, ideal para correr, la inscripción se había cerrado diez días antes por primera vez y en la salida se presentaron 5.700 valientes -más de los que vencen al frío cada 31 de diciembre en la San Silvestre-, la gran mayoría sin ánimo competitivo y cuyo objetivo era el de superarse a sí mismos, comprobar que su estado de forma no es tan malo o, simplemente, echarse unas risas con los amigos mientras sudas.

Había campeones y subcampeones del mundo como Abel Antón y Martín Fiz, embajadores del Banco Santander, principal patrocinador de La Nocturna; y también Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación de Toledo, que hace dos años sufrió un ictus y que disfrutó de la carrera montado en una silla Joelette. «Un grupo de bomberos del Consorcio me lo propuso, ya había estado con ellos en rutas de senderismo y con esto podemos visibilizar que hay personas con lesiones como la mía que igual pueden vivir momentos tan bonitos como el de hoy», dijo emocionado a ABC.

De los 5.700 atletas, 1.725 eran mujeres -1.177 en la prueba larga y 548 en la corta-, un 30,3 por ciento del total y lo mejor es que cada vez el porcentaje va aumentando. De la enorme envergadura que ha tomado la prueba, que cada año colapsa la parte más turística de la ciudad por unas horas, una buena muestra es que había corredores procedentes de 42 de las 52 provincias españolas y de otros países como Uruguay, Francia, Rumanía, Bélgica, Polonia, Alemania, Gran Bretaña o Kenia. Y aunque no vinieron corredores de Palestina, hubo quienes se acordaron del sufrimiento de su población portando su bandera.

«Toledo, el Casco Histórico y de noche, no le dé más vueltas. Si esta carrera se organizara de día tendríamos la mitad de gente. Es duro, pero la gente quiere correr de noche por el Casco. Esa es la clave del éxito de La Nocturna», afirmaba minutos antes del pistoletazo de salida Aarón de la Cuadra, responsable de Evedeport, la empresa encargada de la dirección técnica de la prueba.

Organizada por el club deportivo La Mezquita y la asociación vecinal, La Nocturna de Toledo Gran Premio Santander constó de dos recorridos de 8,5 y 5,5 kilómetros. Según se optara por una distancia u otra, los participantes vistieron de blanco o de negro.

La ruta más larga tomó partida desde la avenida de Castilla-La Mancha, junto a la estación de autobuses, mientras que la prueba corta arrancó de la plaza de toros. Los valientes esforzados completaron un trazado exigente que cruzó el puente de Alcántara para subir por la calle Gerardo Lobo y bajar por Bisagra en dirección al paseo Merchán y más allá, el puente de la Cava y el de San Martín, volviendo al Casco por la Puerta Cambrón y enfilando la calle Real hacia los cobertizos para un último tramo por la zona más turística de la ciudad: el eje plaza del Ayuntamiento, calle Comercio y Zocodover.

Los corredores habían pagado entre nueve y 15 euros y, con ello, tuvieron la oportunidad de hacerse un chequeo médico. Y la recaudación, como siempre, se donó a varias entidades benéficas. En este caso, las agraciadas serán la Fundación Infantil Niemann Pick, Down Toledo, Apanas y la Asociación Maratón puro estado de vida.