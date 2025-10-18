Suscribete a
«Toledo, el Casco y de noche, esa es la clave del éxito de La Nocturna»

Se batió el récord de participantes, hasta 5.700 con un 30,3% de mujeres, que llegaron a Zocodover agotados pero felices. Ganaron los kenianos Daniel Lemayian y Purity Chepchirchir

La Nocturna de Toledo alcanza su mayoría de edad con más de 5.500 corredores: deporte, fiesta, música y más solidaridad

J. A. Pérez

Toledo

Agotados, pero felices. Así iban alcanzando la meta de la plaza de Zocodover los miles de corredores que en la anochecida de este sábado completaron La Nocturna de Toledo Gran Premio Santander, «el evento deportivo más importante de la ciudad, junto con la San ... Silvestre», dixit el alcalde, Carlos Velázquez, que no se había perdido ninguna de las 17 ediciones previas y que, por lesión, no pudo calzarse las zapatillas rosas diseñadas por Joma a tal efecto.

