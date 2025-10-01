0-1: El CD Toledo se carga a la UD Sanse y ahora ya espera un Primera división en la Copa del Rey

Un CD Toledo eufórico ya espera a un primera división en la eliminatoria de la Copa del Rey

El CD Toledo vivió una noche mágica en San Sebastián de los Reyes. Un tanto de Neco en el minuto 77 dio a los verdes el billete para la siguiente ronda de la Copa del Rey 2025-2026, donde ya esperan con ilusión a un rival de Primera división. El sorteo se celebrará el próximo lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el choque tendrá lugar en el Salto del Caballo, que sueña con acoger una gran cita frente a uno de los grandes del fútbol español.

El encuentro comenzó con mucha igualdad y la UD Sanse tuvo la primera ocasión clara en el minuto 26, cuando un lanzamiento de falta de Mario obligó a emplearse a fondo al meta Quintela. El rechace lo aprovechó Vender para mandar el balón a la red, pero el árbitro anuló la acción por un fuera de juego evidente.

El Toledo respondió antes del descanso con una llegada peligrosa. En el minuto 44, Chupi estuvo muy cerca de inaugurar el marcador tras un pase de Adrián Jesús, pero su disparo se marchó rozando el poste.

En la segunda parte el dominio se repartió de forma equilibrada entre ambos equipos, sin un claro dominador y con alternativas constantes en el centro del campo. El choque se decidió en una acción de calidad en el tramo final del encuentro. En el minuto 77, un centro de Luis Molina encontró a Willy en el segundo palo. Éste bajó el balón con precisión y cedió atrás para que Neco conectara un disparo inapelable y estableciera el 0-1 que sería definitivo.

Noticia Relacionada 1-0: Declarado el estado de euforia en el CD Toledo, a un paso de la Copa del Rey B. Cervantes Luis Molina le dio una alegría a la afición en el 87 y de penalti para que los verdes vencieran al CD Coria

Los últimos minutos fueron de auténtico sufrimiento para el conjunto toledano. El Sanse buscó el empate con todo y obligó a Quintela a realizar una parada providencial ante un disparo de Christian. Poco después, Fer Harta tuvo en sus botas una ocasión clarísima para igualar, pero no acertó en el remate.

El pitido final desató la alegría en el vestuario del CD Toledo, que además de continuar en la Copa del Rey también avanza en la Copa Federación, donde disputará las semifinales frente al Orihuela en el Salto del Caballo.

La afición toledana ya sueña con el próximo capítulo: recibir en casa a un equipo de Primera división y disfrutar de una eliminatoria histórica en el feudo verde.

Ficha técnica del partido

UD Sanse: Alguacil; Blanco, Robin, Javi Robles, Ocaña; Garci, Mario, Anieboh, Vander; Fer Ruiz y Jacobo.

CD Toledo: Quintela; Stevens (De la Rosa, m. 87), Brunet, Luna, Adrián Jesús (Gonzalo, m. 46); Narbona (Meneses, m. 46), Nader, Nanclares (Willy, m. 68), Neco; Chupi (Luis Molina, m. 46) y Friaza.

Árbitro: Johan González. Comité tinerfeño. Amarilla a los locales Javi Robles, Robin, Alguacil y Fer Harta. Por parte visitante, a Narbona, Adrián Jesús, Stevens, Nanclares y Nader.

Gol: 0-1, m. 77: Neco

Incidencias: Partido de una de las eliminatorias de cuartos de final de la Copa Federación Española de Fútbol disputado en la noche de este miércoles en el campo municipal 'Matapiñonera' en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes ante unos 1.200 espectadores.

Unos 400 seguidores del CD Toledo en las gradas. Además, los cuatro ganadores de estos cuartos de final tendrán ya asegurado a un rival de Primera división en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026. El partido se jugó en el 'Matapiñonera' pero tuvo una resolución un tanto pintoresca, ya que a lo largo de estos dos últimos días se fue cambiando de escenario: primero en su anexo y luego, en le campo federativo de Las Rozas.