(1-2) El Talavera llega al fin a la victoria tras un buen partido en Ourense

A la tercera fue la vencida. El CF Talavera consiguió su primera victoria del campeonato tras imponerse por 1-2 en su visita este domingo al Ourense, un triunfo merecido y basado en una segunda mitad del encuentro de claro dominio talaverano. Bien es cierto que el Ourense se quedó con un futbolista de menos sobre el terreno de juego por la temprana y justa expulsión de su defensa central Álvaro Yuste en el minuto 28 del choque. Un gol tempranero de semi-chilena de Álvaro López fue igualado por el conjunto gallego en el largo descuento por medio de Amin. Ya en la segunda parte, y cuando el partido iba para 1-1, llegó un gran gol de Luis Sánchez que valió para el triunfo de los cerámicos. El CF Talavera tendrá ahora dos partidos seguidos en el municipal de El Prado: Barakaldo CF y CD Lugo.

El partido de este domingo en el vetusto estadio de O Couto empezó con dominio talaverano y, de esta manera, un buen tiro del ariete argentino Di Renzo obligó al meta Álvaro Ratón a enviar el balón a saque de esquina de forma muy apurada en el minuto seis. El posterior lanzamiento desde el punto de la banderita fue lanzado con rosca por Luis Sánchez y tras, una serie de rechaces, el balón lo llevó a la red Álvaro López de una semi-chilena. Llegado el partido a su primera media hora de juego, un pase filtrado de Valen a Marcos Moreno obligó a un derribo de Yuste sobre el delantero albaceteño en el borde del área. El colegiado expulsó a Álvaro Yuste con roja directa tras diez minutos de consulta en el VAR. En el minuto 36 tuvo Luis Sánchez la oportunidad para el 0-2, pero su tiro lo salvó el meta local con un desvío a saque de esquina. Y ya en el largo descuento, 13 minutos, un centro lateral de Guerrero lo remató de cabeza Amin para poner el empate a uno en el marcador.

Tras la reanudación, el dominio del juego fue para el CF Talavera frente a un adversario al que le iba bien el empate. La entrada en el terreno de juego de Edu Gallardo y Nahuel aumentaron la posibilidad de la victoria para el conjunto de Diego Nogales. De esta manera, un duro tiro de Di Renzo lo salvó de milagro Álvaro Ratón. Además, en el minuto 65, un remate de cabeza de Sergio Molina se estrelló en el larguero. A continuación, la tuvo Nahuel, pero de nuevo salvó el gol meta local. Y ya en el minuto 75, un pase interior de Isaiah dejó en buena posición a Luis Sánchez. EL talaverano lanzó un buen tiro que llevó el balón a la red. Era el 1-2. De aquí hasta el final del partido, el Talavera supo mantener el balón ante un rival casi hundido.

FICHA TÉCNICA

Ourense CF: Álvaro Ratón; Enol Coto, Yuste, Omar (Camus, m. 60), Hugo Sanz; Amin (Vázquez, m. 60), Jelbat, David Muñoz, Jerin (Moreno, m. 60); Guerrero (Aranzabe, m. 73) y Punzano (Prado, m. 37)

Talavera CF: Jaime González; Bilal (Fran Rodríguez, m. 46), Álvaro López, Sergio Molina, Álex Roig; Valen (Edu Gallardo, m. 56), Isaiah, Pitu Doncel, Luis Sánchez; Di Renzo y Marcos Moreno (Nahuel, m. 56)

Árbitro: Francisco García. Comité asturiano. Expulsó con tarjeta roja directa al local Yuste en el minuto 28. Amarilla a los locales Jerin, Moreno y Hugo Sanz. Por parte visitante, a Di Renzo, Bilal, Marcos Moreno e Isaiah

Goles: 0-1, m. 7: Álvaro López; 1-1, m. 45+12: Amin; 1-2, m. 75: Luis Sánchez

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo I de Primera RFEF disputado en horario matinal en el estadio de O Couto ante unos 1.500 espectadores. El Talavera CF vistió con camiseta rosa y pantalón negro. Hubo dos pausas para la hidratación.