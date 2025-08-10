El FS Talavera inicia la pretemporada con un primer 'briefing' entre plantilla y cuerpo técnico

El Fútbol Sala Talavera puso en marcha este sábado 9 de agosto su pretemporada 2025-2026 con una primera toma de contacto grupal entre cuerpo técnico y jugadores en el Pabellón 'Primero de Mayo' de Talavera de la Reina, sede habitual del conjunto cerámico.

El entrenador Álvaro Fernández, junto al preparador físico Mario González, dirigió un 'briefing' inicial para marcar las pautas de trabajo de la nueva campaña, en la que el equipo afrontará su retorno a la Segunda División 'B', tercera categoría del fútbol sala nacional.

Aunque los jugadores ya habían comenzado a ejercitarse de manera individual durante la semana, esta reunión sirvió para que el técnico expusiera sus exigencias para una temporada en la que la dificultad de la competición «sube un peldaño». En el encuentro también se repasaron las primeras nociones de los patrones de juego, ya conocidos por la mayoría del bloque que continúa del pasado curso, y que deberán asimilar los nuevos integrantes de la plantilla.

Estreno liguero el segundo fin de semana de septiembre

Tras la intervención de Fernández, el preparador físico Mario González incidió en la necesidad de realizar correctamente esta fase inicial de trabajo «para llegar de la mejor manera posible» al estreno liguero frente a La Nucía, previsto para el 13 o 14 de septiembre.

La jornada concluyó con una comida de confraternización que sirvió para estrechar lazos antes de iniciar, este lunes 11 de agosto, las primeras sesiones de entrenamientos colectivos. Estas estarán enfocadas principalmente a las pruebas físicas para evaluar el estado de forma de los jugadores tras el periodo vacacional.