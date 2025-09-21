1-1: Al CF Talavera se le escapa un triunfo que mereció

Pues no pudo ser y, además, en plenas Ferias de San Mateo. Al CF Talavera se le niega el triunfo en El Prado y eso que lo tuvo muy cerca en la matinal de este domingo frente al Barakaldo CF. Los cerámicos tuvieron un inicio avasallador y, fruto de ello, se pusieron por delante con un gol del ariete argentino Di Renzo con un remate de cabeza a saque de esquina lanzado por Luis Sánchez en el minuto ocho. Pero es que Marcos Moreno había errado en la jugada anterior un gol fácil tras servicio de Edu Gallardo, quien fue la única novedad en el once inicial del conjunto blanquiazul con respecto a los anteriores partidos y en detrimento de Valen.

El conjunto que dirige Diego Nogales siguió dominando el juego y al llegar al minuto 20 pudo Di Renzo anotar su segunda diana de la matinal, pero no supo batir a Izpizua. También la tuvo Marcos Moreno con una volea que rozó un poste en el 26.

Tras la reanudación, empataron pronto los vizcaínos como consecuencia de una triangulación ofensiva que concluyó Oier López con un disparo al primer poste que sorprendió a Jaime González. El propio jugador que anotó el 1-1 fue expulsado con tarjeta roja directa por un agarrón a Edu Gallardo, en una jugada muy peligrosa para el marco visitante en el 52.

El Talavera se fue a por la victoria, que mereció, con un ataque furibundo y continuado. De esta manera, Álvaro López y Luis Sánchez, con sendos disparos desde fuera del área, pudieron marcar de no haber sido por las buenas intervenciones del meta del conjunto aurinegro en los minutos 74 y 80, respectivamente.

Los agobios visitantes tuvieron su punto final en el 88, con un balón que sacó de la raya Pedernales cuando el 2-1 parecía inminente. También es cierto que el ilustre veterano Sabin Merino le había dado un susto de muerte a la parroquia local en el 65.

- CF Talavera: Jaime González; Fran Rodríguez (Bilal, m. 75), Álvaro López, Sergio Molina, Álex Roig (Cuenca, m. 86); Edu Gallardo (Valen, m. 75), Pitu Doncel (Arturo Molina, m. 86), Isaiah, Luis Sánchez; Di Renzo y Marcos Moreno (Nahuel, m. 60).

- Barakaldo CF: Izpizua; Deje, Ekaitz (Naveira, m. 74), Arana, Oier López; Ropero (Dufur, m. 46), Huidobro, San Bartolomé (Sabin Merino, m. 62), Eric; Mandiang (Pedernales, m. 54) y Galarza (Valiño, m. 46).

Árbitro; Pablo Monterrubio. Comité aragonés. Amarilla para los visitantes Arana y Ropero. Roja directa al visitante Oier López en el m. 52.

Goles: 1-0, m. 8: Di Renzo; 1-1, m. 46: Oier López.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del grupo I de Primera RFEF, disputado en horario matinal en el municipal El Prado ante unos tres mil espectadores. Se revisaron los dos goles, como es ya norma oficial en esta categoría. Además, se revisó la expulsión de Oier López y un posible penalti que no se concedió.

El CF Talavera repetirá partido en El Prado el próximo viernes (19.15 horas), cuando recibirá al CD Lugo.