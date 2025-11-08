4-3: El Talavera se deja remontar un 0-3 en Vigo tras una segunda parte caótica

De increíble se puede catalogar la derrota del CF Talavera en su visita al filial del Celta de Vigo. La escuadra cerámica ganaba por un justo y sorprendente 0-3 al llegar el partido a su descanso. Pero tras paso por vestuarios, el equipo ... talaverano llevó al terreno de juego un cambio total negativo de su imagen lo que derivó a una épica remontada del Celta Fortuna consumada ya en el tiempo añadido.

El CF Talavera se queda ahora en una inquietante posición en la tabla, a solo dos puntos de las plazas de descenso, todo ello en vísperas de recibir el próximo domingo (18.30 horas) al Unionistas de Salamanca. Por su parte, el Celta Fortuna se mantiene en la segunda plaza de la clasificación solo superado por el CD Tenerife.

La primera mitad del equipo talaverano en 'Barreiro' fue modélica ya que se mostró muy superior a su rival lo que derivó en un 0-3 favorable, un resultado que, incluso, se antoja hasta corto paro los merecimientos de los blanquiazules. Los goles fueron anotados por Sergio Montero, Luis Bilbao, en propia meta, y por Cuenca, en los minutos 19, 30 y 45+2, respectivamente.

La reacción de la escuadra olívica tras el descanso fue fulminante y, de esta manera, Antañón y Gavián redujeron distancias en el marcador antes de llegar a la primera hora de juego. El CF Talavera empezó entonces a temer por su victoria y, atenazado por lo nervios, vio como su rival completaba la remontada con goles de Hugo González y Somuach en los minutos 73 y 91, respectivamente, el último de esos goles tras un error en el blocaje del meta Jaime González.

Ficha técnica del partido

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Anxo Rodríguez, Jaime Vázquez, Gavián, Ndiaye (Joel López, m. 46); Burcio, Antañón (Dela, m. 79), Capdevila (Hugo González, m. 46), Luis Bilbao (Arcos, m. 46); Álvaro Marín (Somuach, m. 86) y Óscar Marcos.

CF Talavera: Jaime González; Bilal, Álvaro López, Sergio Molina, Farrando (Edu Gallardo, m. 59), Cuenca (Álex Roig, m. 69); Montero (Arturo Molina, m. 59), Pitu Doncel, Isaiah (Pedro Capó, m. 59), Luis Sánchez (Valen, m. 71); Di Renzo.

Árbitro: Ekaitz Ikiñi García Arriola. Comité vasco. Amarillas para los locales Ndiaye, Álvaro Marín, Arcos y Gavián. Por parte visitante, a Montero, Di Renzo, Pedro Capó y Cuenca.

Goles: 0-1, m. 20: Montero: 0-2, m. 30: Luis Bilbao, en propia meta; 0-3, m. 45+2: Cuenca; 1-3, m. 53: Antañón; 2-3, m. 56; Gavián; 3-3, m. 73: Hugo González; 4-3, m. 91: Somouach.

Incidencias: Partido de la jorna 11 del Grupo I de Primera RFEF disputado este sábado por la tarde en el campo 'Barreiro' de la Ciudad Deportiva del Celta de Vigo ante unos dos mil espectadores.