FÚTBOL/ primera rfef

4-3: El Talavera se deja remontar un 0-3 en Vigo tras una segunda parte caótica

Los blanquiazules firmaron una primera parte impecable y una segunda desastrosa, castigados por los errores defensivos y la falta de reacción

1-0: El Talavera cae en Madrid en la recta final de un partido con la igualdad por bandera

El CF Talavera se queda ahora en una inquietante posición en la tabla, a solo dos puntos de las plazas de descenso
B. Cervantes

Albacete

De increíble se puede catalogar la derrota del CF Talavera en su visita al filial del Celta de Vigo. La escuadra cerámica ganaba por un justo y sorprendente 0-3 al llegar el partido a su descanso. Pero tras paso por vestuarios, el equipo ... talaverano llevó al terreno de juego un cambio total negativo de su imagen lo que derivó a una épica remontada del Celta Fortuna consumada ya en el tiempo añadido.

