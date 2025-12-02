El CF Talavera cesa a Diego Nogales y su relevo es Alejandro Sandroni

Era una muerte casi anunciada. El CF Talavera cesó en la mañana de este martes a su entrenador Diego Nogales debido a la negativa marcha del equipo en el apartado deportivo que vino acumulada tras cinco derrotas consecutivas en las últimas cinco jornadas del campeonato.

El conjunto cerámico ocupa actualmente la penúltima posición en la tabla y está a cinco puntos de las plazas que evitan el descenso de categoría. Es, por tanto, una situación preocupante y el relevo del inquilino de banquillo del muncipal de El Prado empezó ya vislumbrarse el pasado domingo en el partido con derrota en casa ante el CO Cacereño por 0-1.

También se comentó con insistencia en los mentideros del club talaverano que Nogales aguantaría en el banquillo, al menos, hasta después del partido de Copa del Rey de este miércoles (El Prado, 20.00 hora) ante el Málaga CF, pero el CF Talavera ha cortado por lo sano y ha mandado al paro al entrenador madrileño que llegó a la Ciudad de la Cerámica el pasado verano procedente del Fuenlabrada.

El Talavera cuenta actualmente con 12 puntos en la tabla en vísperas de enfrentarse el próximo domingo (12.00 horas, por CMM Play) al Arenteiro en terreno de juego gallego en una cita en la que medirán sus fuerzas los dos equipos que cierran la clasificación del Grupo I de Primera RFEF.

Comunicado de prensa

Y ya se sabe: a rey muerto, rey puesto. Pocas horas después de anunciar el cese de Diego Nogales, el club blanquiazul comunicó sus sustituto con la siguiente nota de prensa:

El CF Talavera ha alcanzado un acuerdo con Alejandro Sandroni para que dirija al primer equipo hasta final de temporada. Sandroni (Córdoba-Argentina 16 de diciembre de 1972) cuenta con una amplia trayectoria y un profundo conocimiento del fútbol nacional.

Su etapa más destacada como técnico se desarrolló en el Yeclano Deportivo, club al que dirigió en más de 350 partidos, logrando el ascenso a Segunda División B y clasificándolo para el playoff de ascenso a Segunda División en la temporada 2019/20.

También ha estado al frente del Real Murcia Imperial (2011/12 y 2012/13), del Olímpic de Xàtiva en Segunda División B y del Linares Deportivo, al que entrenó en la campaña 2021/22 en Primera Federación.

u última estancia en los banquillos fue en el CF Intercity, club al que llegó en abril de 2023, consiguiendo la permanencia en Primera Federación y contribuyendo a consolidarlo en la categoría.

Desde la dirección deportiva del CF Talavera se subraya la incorporación de un entrenador con carácter, experiencia contrastada y capacidad para aportar un impulso inmediato en esta fase de la temporada.

El CF Talavera da la bienvenida a Alejandro Sandroni y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del equipo. Su primer encuentro será mañana en El Prado con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al Málaga.