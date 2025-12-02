Suscribete a
El CF Talavera cesa a Diego Nogales y su relevo es Alejandro Sandroni

Sandroni llega al rescate del CF Talavera. El técnico argentino debutará en la Copa del Rey ante el Málaga en un partido crucial para levantar el ánimo

Diego Nogales ha sido cesado este martes del club talaverano
Diego Nogales ha sido cesado este martes del club talaverano ABEL MARTÍNEZ

B. Cervantes

Toledo

Era una muerte casi anunciada. El CF Talavera cesó en la mañana de este martes a su entrenador Diego Nogales debido a la negativa marcha del equipo en el apartado deportivo que vino acumulada tras cinco derrotas consecutivas en las últimas cinco jornadas del campeonato.

