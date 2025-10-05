2-1: El Talavera cae en Pontevedra, aunque rozó el empate

El CF Talavera cayó por 2-1 en su visita al CF Pontevedra tras la disputa de un buen partido ante un adversario de gran potencial. Un gol de Alain Ribeiro en la primera parte fue igualado para los blanquiazules pasada por poco la primera hora de juego por medio de Cuenca. Sin embargo, en la recta final del choque marcaron los inquilinos del histórico Pasarón por medio de Brais Abelenda. En resumen, el Talavera rozó el empate, pero le faltó fuerza en los últimos compases del encuentro. El próximo partido para el CF Talavera será el sábado, recibiendo a la SD Ponferradina.

En el minuto 22 llegó la primera ocasión clara de gol y tuvo color granate tras un disparo raso y cruzado de Tiago que rozó un poste de la portería visitante. Esta jugada fue el preámbulo del primer gol de la matinal, consecuencia de un excelente servicio de Tiago sobre Alain Ribeiro para que este definiera con un disparo sutil que batió a Jaime González.

Reaccionó la escuadra cerámica y pudo empatar la batalla en dos magníficas internadas por la derecha de Valen a las que les faltó culminarlas en su centro final. Di Renzo ya estaba con la caña preparada. En la última jugada de la primera mitad hubo un gol anulado al local Vidorreta por un claro fuera de juego de su autor.

Tras la reanudación, pudo llegar el empate en el minuto 65 por medio de un buen remate de cabeza de Sergio Molina a saque de falta de Luis Sánchez que se topó con una buena intervención del meta Marqueta. Y en la siguiente jugada, tras una galopada por la derecha de Valen, David Cuenca marcó el 1-1 en un remate de cabeza y en plancha en el segundo palo.

El CF Talavera tenía el empate en sus manos, eso daba la impresión, pero en el minuto 76 Brais Abelenda anotó para los granates tras dos tiros errados en la misma jugada y ante la permisividad de la defensa blanquiazul.

- CF Pontevedra: Marqueta; Eimil (Garay, m. 67), Miki Bosch, Montoro, Expo (Luisao, m. 75); Alain Ribeiro (Selma. m. 79), Tiago, Yelko Pino, Vidorreta; Resende (Álex González, m. 56) y Brais Abelenda.

- CF Talavera: Jaime González; Fran Rodríguez, Álvaro López, Sergio Molina, Álex Roig (David Cuenca, m. 66); Valen (Nahuel, m. 90), Pitu Doncel (Artura Molina, m. 66), Pedro Capó (Isaiah, m. 56) Luis Sánchez; Edu Gallardo (Marcos Moreno, m. 56) y Di Renzo.

Árbitro: González Páez. Comité andaluz. Amarilla para los locales Miki Bosch y Eimil. Por parte visitante, a Edu Gallardo, Luis Sánchez, Nahuel y Di Renzo.

Goles: 1-0, m. 32: Alain Ribeiro; 1-1, m. 68: David Cuenca; 2-.1, m. 76: Brais Abelenda.

Incidencias: partido de la sexta jornada del grupo I de Primera RFEF, disputado en horario matinal en el estadio Pasarón ante 2.695 espectadores (cifra oficial).