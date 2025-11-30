0-1: El Talavera cae ante el Cacereño y se mete en el pozo de la tabla

Sigue sin reaccionar el CF Talavera. Son ya cinco derrotas consecutivas, la última de ellas, la de este domingo ante el CP Cacereño por 0-1. Este lastre negativo ha conducido a la escuadra cerámica a la penúltima posición de la tabla, a cinco unidades ... de las plazas de la salvación.

El gol que decidió el partido en El Prado llegó en el minuto 10 como consecuencia de un buen centro lateral de Joserra que el ariete César Gómez remató con gran habilidad para batir a Jaime González por bajo. Pudieron empatar los blanquiazules en el minuto 40 con un disparo de Luis Sánchez que no encontró portería por poco.

Y ya en la última jugada del primer tiempo, Álex Roig empalmó un buen tiro que repelió un poste. El rechace no lo pudo empujar en boca de gol el ariete argentino Di Renzo.

Tras paso por vestuarios, el CF Talavera se volcó en busca del gol del empate. De esta manera, al cumplirse la hora de juego tuvo Valen a servicio de Pitu Doncel el gol cuando se encontró en buena posición, pero le superó un defensa visitante en su intento.

Llegado el encuentro al minuto 80 se produjo una jugada polémica en el área extremeña. Fue un más que posible derribo de Javi Barrio sobre Marcos Moreno que el árbitro no señaló como penalti tras consultar con el VAR de esta Primera RFEF.

El propio Marcos Moreno tuvo el 1-1 en un remate de cabeza que se fue a las manos del meta Diego Nieves. El Talavera tendrá partido de Copa del Rey el próximo miércoles (20.00 horas) cuando recibirá en El Prado al Málaga CF.

CF Talavera: Jaime González; Farrando (Arturo Molina, m. 46-Montero, m. 49), Álvaro López, Sergi Molina, Álex Roig (David Cuenca, m. 85); Valen (Ayllón, m. 70), Isaiah, Pitu Doncel, Luis Sánchez (Marcos Moreno, m. 46); Di Renzo y Edu Gallardo

CP Cacereño: Diego Nieves; Martínez, Emi, Joserra, Javi Barrio; Iván Fernández (Diego Gómez, m. 67), Deco (Unai, m. 30), Guti, Rementería (Sanchís, m. 61); Berlanga y César Gómez (San Vicente, m. 67)

Árbitro: Oreiro Hernández. Comité gallego. Tarjeta amarilla a los locales Isaiah y Sergi Molina. Por parte, visitante a Deco, Rementería y Emi.

Gol: 0.1, m. 10: César Gómez

Incidencias: Partido de la jornada 14 del Grupo I de Primera RFEF disputado en la matinal de este domingo en el municipal El Prado ante 3.871 espectadores (cifra oficial). Un centenar largo de seguidores del CP Cacereño en las gradas.